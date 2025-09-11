Bingöl’de okul çevreleri ve servisler denetlendi

Yeni eğitim-öğretim hayatının başlaması ile birlikte çocukların huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi için Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Trafik Jandarma ekipleri tarafından, okul önü ve çevrelerinde bulunan şüpheli araç ve şahısların kimlik sorgulaması yapılırken, servis araçları denetlendi. Aynı zamanda servis şoförlerine trafik güvenliği konularında bilgilendirmeler yapıldığı bildirildi. Denetimlerin yıl boyu süreceği aktarıldı.

