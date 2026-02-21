HABER

Bingöl'de trafik kazası

Bingöl'de Baran G.’yi (24) taşıyan ambulansa, hasta yakınının kullandığı hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bingöl'de trafik kazası

Kaza, öğleden sonra Bingöl-Genç kara yolu Havalimanı Kavşağı’nda meydana geldi. Sağlık ekipleri, ambulansla Genç ilçesinden aldıkları hasta Baran G.’yi Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürmek üzere yola çıktı. Baran G.'nin yakını, hafif ticari aracının kotrolünü kaybedip, takip ettiği ambulansa yandan çarptı. Ambulans ile hafif ticari araç savrulup refüje çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan olmazken, hasta Baran G., bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Araçlarda hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Bingöl
