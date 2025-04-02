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  4. Bingöl’de trafik kazası: 8 yaralı

Bingöl’de trafik kazası: 8 yaralı

02.04.2025 09:36
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Bingöl’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Bingöl’de trafik kazası: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza dün akşam saatlerinde Bingöl Diyarbakır karayolunun İçmeler mevkiinde meydana geldi. Ana yolda seyir halinde olan hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle cip, refüjdeki trafik tabelası direklerine çarparak yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı 8 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl kaza
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