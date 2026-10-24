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Bingöl'de trafik kazası! Yaralılar var

Bingöl’ün Karlıova ilçesi girişinde otomobilin orta refüjdeki direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, Karlıova ilçe girişinde meydana geldi. Erzurum istikametinden Bingöl yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan direğe çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

YARALILAR VAR

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl
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