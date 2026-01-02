Bingöl’de UMKE ekipleri zorlu kış şartlarında hastaya umut oldu

İl merkezine bağlı Aşağı Suveren Köyü’nde karın ağrısı şikayetiyle sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 48 yaşındaki erkek hasta A.C. için yapılan ihbar üzerine Komuta Koordinasyon Merkezi harekete geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşımının sağlanamadığı bölgede UMKE ekipleri, tam paletli araçla köye ulaşarak hastaya ilk tıbbi değerlendirmeyi yaptı. UMKE ekiplerince gerekli müdahaleleri yapılan hasta, daha sonra güvenli bir şekilde 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

UMKE VE 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİNİN KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

Zorlu kış şartları ve ağır arazi şartlarına rağmen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kesintisiz şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Yetkililer, karla mücadele ve acil sağlık hizmetlerinin il genelinde aralıksız devam ettiğini vurguladı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...