HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bingöl’de UMKE ekipleri zorlu kış şartlarında hastaya umut oldu

Bingöl’de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen UMKE ekipleri, sağlık hizmetlerinin aksamaması için fedakarca çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl’de UMKE ekipleri zorlu kış şartlarında hastaya umut oldu

İl merkezine bağlı Aşağı Suveren Köyü’nde karın ağrısı şikayetiyle sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 48 yaşındaki erkek hasta A.C. için yapılan ihbar üzerine Komuta Koordinasyon Merkezi harekete geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşımının sağlanamadığı bölgede UMKE ekipleri, tam paletli araçla köye ulaşarak hastaya ilk tıbbi değerlendirmeyi yaptı. UMKE ekiplerince gerekli müdahaleleri yapılan hasta, daha sonra güvenli bir şekilde 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Bingöl’de UMKE ekipleri zorlu kış şartlarında hastaya umut oldu 1

UMKE VE 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİNİN KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

Zorlu kış şartları ve ağır arazi şartlarına rağmen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kesintisiz şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Yetkililer, karla mücadele ve acil sağlık hizmetlerinin il genelinde aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Bingöl’de UMKE ekipleri zorlu kış şartlarında hastaya umut oldu 2

(İHA)

02 Ocak 2026
02 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artvin’de çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildiArtvin’de çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi
Dükkan önünde başlayan yangın akülerin patlamasıyla büyüdüDükkan önünde başlayan yangın akülerin patlamasıyla büyüdü
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bingöl UMKE
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.