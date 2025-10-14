Bingöl’de 54 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Bingöl Ekibi tarafından düzenlenen tatbikatlar, "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri doğrultusunda yapıldı. İl genelinde yürütülen çalışma kapsamında 54 okulda toplam 17 bin 773 öğrenci ve öğretmen, afet bilincinin güçlendirilmesine yönelik uygulamalı tahliye tatbikatına katıldı. Tatbikatlarda, öğrencilerin deprem anında doğru davranış biçimlerini sergilemeleri ve güvenli alanlara hızlı tahliye süreçlerinin pekiştirilmesi hedeflendi.

Yetkililer, afetlere karşı farkındalığın artırılması ve risklerin azaltılmasına yönelik bu tür uygulamaların yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

