Bingöl’de aç kalan kızıl tilki şehir merkezine indi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kızıl tilki yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan kızıl tilki, şehir merkezine indi. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte doğal yaşam alanlarında besin bulmakta güçlük çeken tilkinin ilçe merkezinde yiyecek aradığı görüldü. Vatandaşlar tarafından fark edilen kızıl tilki, bir süre sokak aralarında dolaştı.
Tilkiyi fark eden vatandaş Mesut Kanat, "İlçemizde yaklaşık 2,5 metre kar var. Aç olan hayvanlar şehre indi. Bu tilki de şehre inmiş açlıktan ne yapacağını bilmiyor. Şimdi de alıp veterinere götüreceğiz" dedi.

Bingöl’de aç kalan kızıl tilki şehir merkezine indi 1

Bingöl’de aç kalan kızıl tilki şehir merkezine indi 2

Bingöl’de aç kalan kızıl tilki şehir merkezine indi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

