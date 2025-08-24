HABER

Bingöl’de Çapakçur Operasyonu: 4 tutuklama

Bingöl’de polis ekipleri tarafından dolandırıcılara yönelik yapan Çapakçur Operasyonu’nda 4 şüpheli tutuklandı.

Bingöl’de Çapakçur Operasyonu: 4 tutuklama

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, şüpheli şahısların, internet üzerinden "Oto Yedek Parça" arayışında olan müşteki şahısları hedef alarak yüksek meblağda haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Soruşturma dosyası ile ilgili olarak yapılan 5 aylık çalışmalarda şüphelilerin hesapları arasında Asayiş Daire Başkanlığı Analiz ve MASAK verilerine göre benzer olaylar ile ilgili toplamda 4 milyon 660 bin TL şüpheli işlem hacmi olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine yapılan Çapakçur Operasyonu’nda 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul ve Kırklareli’ne Bingöl’den görevlendirilen 12 personel katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıslar, olaylarda kullandığı çok sayıda telefon, sim kart ve IBAN numaraları ile dolandırılan olay miktarları yazılı not defteri ile birlikte yakalandı.
Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 2’si adli kontrol şartı ile 1’i ise savcılıkça serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bingöl
