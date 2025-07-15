Bingöl’de cep telefonu bataryası bir anda patladı: O anlar güvenlik kamerasında

Olay, Solhan ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan telefoncuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs gelerek telefonunun bataryasının şiştiğini ve değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine aynı zamanda elektrik mühendisi olan Enes Akgül, telefonu eline alarak tamire başladı. Bu sırada telefon bataryası Akgül’ün elinde bir anda patlayarak alev aldı. Olay sonucu elinde yanık oluşan Akgül, çevredekilerin yardımıyla Solhan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi edildi.

Olayı anlatan Akgül, "Sabah bir müşteri geldi, bataryası şişikti ve değiştirmemi istedi. Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyorum. Çok şişmiş batarya gördüm. Hiç biri böyle bir tehlike çıkarmadı. Delici ve kesici bir alette kullanmadım. Bandı çıkarırken patladı. Bende hemen yere attım. Sağ olsun esnaf arkadaşlar beni hastaneye götürdü" dedi.

(İHA)