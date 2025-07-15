HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bingöl’de cep telefonu bataryası bir anda patladı: O anlar güvenlik kamerasında

Bingöl’de arızalı telefon bataryası değiştirildiği esnada patlayarak alev aldı. Tamir yapan telefoncu yaralanırken o anlar kameralara yansıdı.

Bingöl’de cep telefonu bataryası bir anda patladı: O anlar güvenlik kamerasında

Olay, Solhan ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan telefoncuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs gelerek telefonunun bataryasının şiştiğini ve değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine aynı zamanda elektrik mühendisi olan Enes Akgül, telefonu eline alarak tamire başladı. Bu sırada telefon bataryası Akgül’ün elinde bir anda patlayarak alev aldı. Olay sonucu elinde yanık oluşan Akgül, çevredekilerin yardımıyla Solhan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi edildi.

Olayı anlatan Akgül, "Sabah bir müşteri geldi, bataryası şişikti ve değiştirmemi istedi. Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyorum. Çok şişmiş batarya gördüm. Hiç biri böyle bir tehlike çıkarmadı. Delici ve kesici bir alette kullanmadım. Bandı çıkarırken patladı. Bende hemen yere attım. Sağ olsun esnaf arkadaşlar beni hastaneye götürdü" dedi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altındaSosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında
Çanakkale'de otomobille motosiklet çarpıştı: 6 yaralıÇanakkale'de otomobille motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

Dev bankalardan yıl sonu altın tahmini geldi!

Dev bankalardan yıl sonu altın tahmini geldi!

Yıllar sonra yine aynı yerde: Acı ve gurur!

Yıllar sonra yine aynı yerde: Acı ve gurur!

İstanbul'da 'kimyasal' paniği: 15 katlı bina tahliye edildi

İstanbul'da 'kimyasal' paniği: 15 katlı bina tahliye edildi

Yavaş, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti

Yavaş, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.