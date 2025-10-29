HABER

Bingöl’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bingöl’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü yıl dönümü kutlandı. Bingöl şehir stadyumunda gerçekleştirilen törende, Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, halkı selamlayarak programı başlattı. Dua ile başlayan kutlamalarda, öğrenciler ve kurum temsilcileri Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Program kapsamında halk oyunları ekipleri tarafından sergilenen folklor gösterisi büyük beğeni topladı. İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından yapılan silahlı gösteri ve narkotik köpeklerinin hünerleri ise izleyenlerden alkış aldı. Tören, resmi geçit ve protokol üyelerinin vatandaşları selamlamasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

