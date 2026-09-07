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Bingöl’de kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.Kaza, Bingöl merkeze bağlı Sancak beldesi Kadran köyü mevkiinde meydana geldi.

Bingöl’de kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl merkeze bağlı Sancak beldesi Kadran köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAC 513 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl’de kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı 1

Bingöl’de kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı 2

Bingöl’de kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı 3

Bingöl’de kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bingöl
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