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Bingöl’de uyuşturucuyla mücadele

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 746 kök kenevir bitkisi ve bir miktar kannabinoid maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl’de uyuşturucuyla mücadele

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç, merkez ve Solhan ilçe mülki sınırları içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik 25- 27 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 746 kök kenevir bitkisi ve 13,93 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmiş olup, söz konusu olaylara karışan 3 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının Talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Bingöl’de uyuşturucuyla mücadele 1

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl
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