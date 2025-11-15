Bingöl’ün yüksek kesimleri beyaza büründü

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl’de yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerdeki kar yağışı kendini gösterdi. Özellikle kar yağışının yoğun olduğu Bingöl-Elazığ karayolu kuruca mevkiinde sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri kar küreme çalışmalarına başladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, " Bölge genelinde havanın çok bulutlu; orta ve kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerde (1600 metre rakım ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir" denildi.