Binlerce aile evinden oldu! Suriye'den 'Kürt vatandaşlar' açıklaması geldi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de başlattığı çatışmalar binlerce aileyi evinden etti. İnsanlar kıymetli eşyalarını alıp yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Çatışmalar nedeniyle Halep'te gece sokaklar boş kaldı. Suriye Hükümeti'nden yapılan açıklamada, "Kürt vatandaşlar da dahil tüm vatandaşların korunması devletin pazarlık kabul etmez münhasır sorumluluğundadır" ifadelerine yer verildi.

Ufuk Dağ

PKK/YPG’nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivilin ayrıldığı Halep sokaklarında sessizlik hakim oldu. Suriye'nin Halep vilayetinde, çatışmalar nedeniyle binlerce sivil, güvenli bölgelere geçmişti. Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayan binlerce sivil, çatışmalar nedeniyle yanlarına aldıkları eşyalarla bölgeyi terk etmişti.

Binlerce aile evinden oldu! Suriye den Kürt vatandaşlar açıklaması geldi 1

BM'DEN 10 MART ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin saldırıları ile başlayan çatışmalarla ilgili haberlerden derin endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara 10 Mart anlaşmasını uygulamak için müzakere çağrısında bulundu.

Binlerce aile evinden oldu! Suriye den Kürt vatandaşlar açıklaması geldi 2

AİLELER MERKEZLERE YERLEŞTİRİLDİ

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkan binlerce aile, kent genelinde camilere ve oluşturulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi. Çatışmalardan etkilenen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan aileler için kısa sürede çok sayıda merkez hazırlandı. Kentteki Zeynel Abidin Camisi’ne sığınanlara sağlık taraması yapıldı, ihtiyaçları karşılandı.

Binlerce aile evinden oldu! Suriye den Kürt vatandaşlar açıklaması geldi 3

SİVİLLER İÇİN ÇAĞRI

Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası, Halep’te Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan gelişmeler üzerine, terör örgütü SDG'ye sivilleri hedef almama çağrısında bulundu.

Suriye resmi haber Ajansı SANA, Suriye Hükümeti'nin Halep'teki gelişmelere ilişkin yazılı açıklamasını yayınladı.

"TAM HASSASİYET GÖSTERİLİYOR"

SDG'nin Halep’teki duruma ilişkin açıklamasında sahadaki gerçekleri yansıtmayan ciddi yanlışlar ve hatalı nitelemeler bulunduğuna dikkat çekilerek, söz konusu ifadelerin 1 Nisan 2025 tarihli anlaşmaya aykırı olduğu kaydedildi.

Binlerce aile evinden oldu! Suriye den Kürt vatandaşlar açıklaması geldi 4

Açıklamada, güvenliğin sağlanması ve halkın korunmasına ilişkin sorumluluğun anayasa ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde yalnızca devlete ve meşru kurumlarına ait olduğu vurgulandı.

Suriye'de, Kürt vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin korunmasının pazarlık konusu edilemeyeceğini, bunun değişmez ulusal ve hukuki bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilen açıklamada, güvenlik tedbirlerinin herhangi bir etnik grubu hedef aldığı yönündeki iddialar kesin bir dille reddedildi.

Binlerce aile evinden oldu! Suriye den Kürt vatandaşlar açıklaması geldi 5

Halep'te sivillerin korunması, can güvenliklerinin sağlanması ve mülkiyetlerine zarar verilmemesi konusunda tam bir hassasiyet gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, gerilim bölgelerinden ayrılanların tamamının sivil halktan oluştuğu, çatışmalardan endişe duyan Kürt vatandaşların devletin ve resmi kurumların kontrolündeki bölgelere sığındığı aktarıldı.

Bunun vatandaşların devlete ve devletin güvenlik sağlama kapasitesine duyduğu güvenin açık bir göstergesi olduğuna dikkat çekilerek, "Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri çevresinde alınan önlemlerin, yalnızca güvenliği sağlama, yerleşim alanlarında silahlı faaliyetleri engelleme ve bu bölgelerin Halep kentine karşı bir baskı aracı olarak kullanılmasının önüne geçme amacı taşıdığı" kaydedildi.

Binlerce aile evinden oldu! Suriye den Kürt vatandaşlar açıklaması geldi 6

Açıklamada, Suriye hükümeti, söz konusu mahallelerdeki silahlı grupların bölgeden çıkması yönündeki talebini yineleyerek, sivillerin siyasi ve medya kaynaklı çekişmelerden tamamen uzak tutulması çağrısında bulundu.

