Binlerce çiftçiyi ilgilendiriyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
Çiftçileri ilgilendiren haber Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) geldi. TMO, fındık alım fiyatlarını açıkladı. Giresun kalite fındığın kilosunun 200, Levant kalite fındığın kilosunun ise 195 liradan alınacağını duyurdu.
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