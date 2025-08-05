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Binlerce çiftçiyi ilgilendiriyor! Fındık alım fiyatları belli oldu

Çiftçileri ilgilendiren haber Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) geldi. TMO, fındık alım fiyatlarını açıkladı. Giresun kalite fındığın kilosunun 200, Levant kalite fındığın kilosunun ise 195 liradan alınacağını duyurdu.

Binlerce çiftçiyi ilgilendiriyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
Doğukan Akbayır

TMO, bu sene fındık alım fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Buna göre, Giresun kalite fındığın kilosu 200, Levant kalite fındığın kilosu ise 195 liradan alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
fındık TMO
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