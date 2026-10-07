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Okul kantininde mide bulandıran görüntü! Yakalanmasa küçük çocuklara yedirecekti

Denetimlerde isyan ettiren görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Hatay'da bir okul kantininde kirli tost makinesi görüntülendi. Ayrıca satışa hazırlanan ve son kullanma tarihinin üzerinden 1 yıl geçen tavuk dönerler yakalandı.

Okul kantininde mide bulandıran görüntü! Yakalanmasa küçük çocuklara yedirecekti
Ufuk Dağ

Hatay'da zabıta tarafından okul kantinlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; temizliği yapılmayan tost makinesi ve son kullanma tarihinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen dolapta bulundurulan hazır tavuk döner dikkat çekti. Denetimler esnasında mide bulandıran görüntülere tepki gösteren zabıta müdürü, "Bunlara biz müsaade edemeyiz, bu tost makinesinden tost yer misiniz" diyerek tepki gösterdi.

Okul kantininde mide bulandıran görüntü! Yakalanmasa küçük çocuklara yedirecekti 1

"BUNLARA MÜSAADE EDEMEYİZ"

Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kantinlerde satılması yasaklanan ürünler kontrol edildi. Ekipler ayrıca ürünlerin son kullanma tarihlerini, saklama şartlarını, hijyen kurallarını ve işletmelerin genel düzenini titizlikle inceledi. Denetimler esnasında mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı kantinlere yönelik işlem yapıldı. Zabıta müdürü Ali Avan, "İlkokul öğrencilerinin sattığı ürünlerin fiyatlarını görünebilir şekilde tek tek yazalım. Kızarmış patates dolaba koyduktan sonra yenmez. Bunlara biz müsaade edemeyiz.

Okul kantininde mide bulandıran görüntü! Yakalanmasa küçük çocuklara yedirecekti 2

TAVUK DÖNERİN SKT'Sİ 1 YIL ÖNCE GEÇMİŞ

Tost makinesinden tost yer misiniz? Çocuklara alıp, sattığınız hazır dönerin son kullanma tarihinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmiş. 2025 yılı son kullanma tarihi ve üzerinden 1 yıl geçmiş. Bunlara izin veremem, detaylı tutanağı tutalım. Burada hiçbir şeyden haberi olmayan çocuklara hizmet veriyoruz" dedi.

Okul kantininde mide bulandıran görüntü! Yakalanmasa küçük çocuklara yedirecekti 3

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Anahtar Kelimeler:
Zabıta Hatay okul kantin
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