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Bu kez Esenyurt! Okul çıkışı önünü kesip, acımasızca darbettiler

Türkiye son günlerde peş peşe yaşanan okuldaki saldırıları konuşurken, bu kez İstanbul Esenyurt'ta kaydedilen bir görüntü tepki çekti. Okul çıkışında bir araya gelen bir grup öğrenci, henüz bilinmeyen bir nedenle bir çocuğun önünü kesti. Grup, çocuğu kısa süre içerisinde acımasızca darbetti.

Bu kez Esenyurt! Okul çıkışı önünü kesip, acımasızca darbettiler
Devrim Karadağ

Okullarda yaşanan şiddet olayları endişe yaratmaya devam ediyor. Dün Başakşehir'deki ortaokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 7 öğrenci yaralanmış, bir öğrenci ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

BU KEZ GÖRÜNTÜLER ESENYURT'TAN

Tüm Türkiye gelen acı haberle kahrolurken, bu kez de İstanbul Esenyurt'ta okul çıkışında yaşanan olay, akran zorbalığının geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Bu kez Esenyurt! Okul çıkışı önünü kesip, acımasızca darbettiler 1

ACIMASIZCA DARBETTİLER

Esenyurt son dakika adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere göre okul çıkışında bir araya gelen bir grup öğrenci, henüz bilinmeyen bir nedenle bir çocuğun önünü kesti. Grup, çocuğu kısa süre içerisinde acımasızca darbetmeye başladı.

Bu kez Esenyurt! Okul çıkışı önünü kesip, acımasızca darbettiler 2

KURTULMAK İÇİN KOŞARAK KAÇTI

Çevrede bulunanların da müdahale etmekte zorlandığı olayda, darbedilen çocuk bir fırsatını bularak grubun elinden kurtuldu.

Koşarak olay yerinden uzaklaşan çocuğun görüntüleri, yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

Bu kez Esenyurt! Okul çıkışı önünü kesip, acımasızca darbettiler 3

AKRAN ZORBALIĞI TEPKİ ÇEKTİ

Olayın ardından görüntüler sosyal medyada gündem olurken, öğrencinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden darbedildiği iddiası tepki çekti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt okul
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