Bu kez Esenyurt! Okul çıkışı önünü kesip, acımasızca darbettiler

Okullarda yaşanan şiddet olayları endişe yaratmaya devam ediyor. Dün Başakşehir'deki ortaokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 7 öğrenci yaralanmış, bir öğrenci ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Tüm Türkiye gelen acı haberle kahrolurken, bu kez de İstanbul Esenyurt'ta okul çıkışında yaşanan olay, akran zorbalığının geldiği noktayı gözler önüne serdi.
Esenyurt son dakika adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere göre okul çıkışında bir araya gelen bir grup öğrenci, henüz bilinmeyen bir nedenle bir çocuğun önünü kesti. Grup, çocuğu kısa süre içerisinde acımasızca darbetmeye başladı.
Çevrede bulunanların da müdahale etmekte zorlandığı olayda, darbedilen çocuk bir fırsatını bularak grubun elinden kurtuldu.
Koşarak olay yerinden uzaklaşan çocuğun görüntüleri, yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.
Olayın ardından görüntüler sosyal medyada gündem olurken, öğrencinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden darbedildiği iddiası tepki çekti.
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