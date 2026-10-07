ABD'nin konuştuğu olay! Eski CIA çalışanı devleti 200 milyon dolar dolandırmış: Yöntemi ortaya çıktı

ABD'de 40 milyon dolar değerinde altın külçe ve lüks saat biriktiren eski bir CIA görevlisi David Rush'ın ABD hükümetini dolandırdığı ortaya çıktı. ABC News'te yer alan habere göre, yapılan incelemeler sonucunda miktarın 40 değil 200 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. İşte tüm detaylar!

200 MİLYON DOLARLIK İTİRAF!

Virginia'daki evinde yaklaşık 40 milyon dolar değerinde altın külçe bulunmasının ardından tutuklanan eski CIA görevlisi, Salı günü federal mahkemede tek bir "elektronik dolandırıcılık" (wire fraud) suçlamasını kabul etti ve kişisel çıkarı uğruna ABD hükümetini yaklaşık 200 milyon dolar dolandırdığını itiraf etti.

ÖZEL PROGRAM KURGULAMIŞ

***(David Rush)

ABD Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey bir savcı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Rush'ın, kişisel çıkarı için kullanmak üzere toplamda 190 milyon doları aşan ödemelerin onaylanması amacıyla üst düzey yetkilileri ikna etmeye yönelik, hayali "Özel Erişim Programları" (Special Access Programs) kurguladığı iki ayrı suç planına karıştığı iddia ediliyor.

İLK VURGUNDA 145 MİLYON DOLAR

Savcılar, ilk olayda Rush'ın yaklaşık 145 milyon dolar aldığını; bu parayı Palm Beach, Florida'da lüks gayrimenkuller satın almak ve ardından bunları yenileyip kâr amacıyla satmak için kullandığını belirtti. Söz konusu 145 milyon doların bir kısmı lüks araç ve saat alımına da harcanırken, Rush'ın bu ödemeler için Trump yönetimindeki üst düzey yetkililerden onay aldığına dair yetkililere yalan söylediği iddia edildi.

KENDİSİNE 298 ADET KÜLÇE ALTIN VERİLMESİNİ ONAYLATMIŞ

Savcıların aktardığına göre ikinci bir plan ise, Rush'ın ayrı bir program uydurarak kendisine 298 adet altın külçe verilmesini onaylatmasını içeriyordu. Rush, Mayıs ayında konutunda yapılan aramada yaklaşık 46,4 milyon dolar değerindeki altınlar bulunana kadar, söz konusu altınların dağıtıldığını iddia ederek yalan beyanda bulunmuştu. Rush ayrıca, şahsi yararına kullandığı yaklaşık 1,8 milyon dolar değerindeki özel uçuşlar için hileli yollarla ödeme talep ettiğini de kabul etti.

195 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Rush'ın Salı günü suçunu kabul ettiği tek bir "elektronik yollarla dolandırıcılık" (wire fraud) suçlaması, azami 20 yıl hapis cezası öngörüyor; ayrıca Rush, suçunu kabul etme anlaşmasının bir parçası olarak 195 milyon dolar tutarında tazminat ödemeyi de kabul etti.

Rush hakkındaki hükmün açıklanacağı duruşma tarihi, önümüzdeki yılın 28 Ocak günü olarak belirlendi.