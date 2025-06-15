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Binlerce insan o uçağı canlı izledi! Kapatılan hava sahasına girdi, içindekiler merak edildi! İran'da gizemli uçuş...

İsrail ve İran arasındaki gerilimin sürerken, İran'ın kapatılan hava sahasında dikkat çeken bir uçuş gerçekleşti. Binlerce insan o uçağı takip etti. Şirket seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Hava yolu şirketinin ise karanlık geçmişi ortaya çıktı.

Binlerce insan o uçağı canlı izledi! Kapatılan hava sahasına girdi, içindekiler merak edildi! İran'da gizemli uçuş...
Jale Uslu

İsrail ve İraan arasındaki gerilim günlerdir sürüyor. İki ülke karşılıklı olarak birçok füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar devam ederken tüm ülkeler İran’a yönelik uçuşlarını durdurdu. İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasının ardından ise dikkat çeken bir durum yaşandı. Mahan Air’in IRM50 sefer sayılı yolcu uçağı saldırılar devam ederken İran hava sahasına girdi.

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Yolcu uçağı cuma akşamı Tayland'ın başkenti Bangkok'tan hareket etti ve cumartesi günü sabahın erken saatlerde Tahran bulunan İmam Humeyni Havalimanı'na iniş yaptı. Nefeslerin tutulduğu yolcuğu ise binlerce insan takip etti. Tehlikeli rotayı takip eden uçağın ise hangi yolcuları taşıdığı merak edildi.

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Mahan Air ise IRM50 sefer sayılı uçağının inmesinin ardından seferleri durdurduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, “Sivil Havacılık Kurumu'nun tüm uçuşların durdurulmasıyla ilgili olarak yayınladığı duyuruya istinaden, söz konusu havayolunun hem iç hat hem de dış hat uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

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ŞİRKETİN GEÇMİŞİ KARANLIK: BİRÇOK ÜLKEDE YASAKLI!

Kritik bir süreçte yolcu uçağını tehlikeli hava sahasına sokan Mahan Air'in geçmiş de bazı olaylara neden olduğu ortaya çıktı. Ekol TV'nin haberine göre Mahan Air’e pek çok ülke, kurum ve kuruluş tarafından yaptırım uygulanıyor. Şirket, İran’dan Rusya’ya insansız hava araçları (İHA) transferi yapmakla suçlanan kurum ve kuruluşlar arasında yer alıyor. Ortadoğu’daki silahlı gruplara füze, İHA gibi teçhizatların sağlanması nedeniyle Avrupa Birliği tarafından sorumlu tutulan şirketler arasında bulunuyor.

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ABD de Mahan Air’e çatışmaların sürdüğü ülkelere silah sokması nedeniyle ambargo uyguluyor. Suudi Arabistan da ulusal kuralları sistematik olarak ihlal etmesi nedeniyle şirketi yasaklamış. Mahan Air, ABD, Avrupa Konseyi ve Avrupa ülkeleri tarafından Devrim Muhafızları’na bağlı şirketler arasında kabul ediliyor.

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YASAK YÜK İTİRAFI

Mahan Air'in eski pilotu olan Emir Esedullahi, 2019 yılında yaptığı açıklamada 2013'te Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin de yer aldığı sivil uçakta Suriye'ye "yasak yük" taşıdıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Merve Çoban - ekoltv.com.tr

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail uçak
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