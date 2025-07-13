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Binlerce kişi bu anı görmek için akın etti! Nadiren ortaya çıkıyor: "Gerçek bir mucize"

Ardahan’ın Damal ilçesinde ‘doğal mucize’ olarak nitelendirilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti, yağmurun ardından havanın açmasıyla Karadağ sırtlarında belirdi ve sevinçle karşılandı.

Binlerce kişi bu anı görmek için akın etti! Nadiren ortaya çıkıyor: "Gerçek bir mucize"
Begüm Özkaynak

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında, özellikle saat 17.55-18.10 arasında görülebilen Atatürk silüeti, Ata Mahallesi'nden izlenebiliyor. Uzun süredir gökyüzünün bulutlu olması nedeniyle nadiren görünen silüet, bugün 17’incisi düzenlenen ‘Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’ kapsamında, yağan yağmurun ardından güneşin açmasıyla tekrar belirdi.

Binlerce kişi bu anı görmek için akın etti! Nadiren ortaya çıkıyor: "Gerçek bir mucize" 1

Bunu fırsat bilenler, Atatürk’ün Karadağ sırtlarındaki silüetini görmek için bölgeye akın etti. Yüzlerce kişi, hatıra fotoğrafı ve selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Binlerce kişi bu anı görmek için akın etti! Nadiren ortaya çıkıyor: "Gerçek bir mucize" 2

VATANDAŞLAR 'GERÇEK BİR MUCİZE' OLDUĞUNU BELİRTTİ

Atatürk’ün dağa yansıyan silüetini görmek için Türkiye’nin dört bir yanından Ardahan’a gelen ziyaretçiler, yaşadıkları sevinci fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Binlerce kişi bu anı görmek için akın etti! Nadiren ortaya çıkıyor: "Gerçek bir mucize" 3

Vatandaşlar, Atatürk silüetinin Karadağ sırtlarında belirmesinin gerçek bir mucize olduğunu belirterek, bu özel anı herkesin görmesini istediklerini ifade etti.

Binlerce kişi bu anı görmek için akın etti! Nadiren ortaya çıkıyor: "Gerçek bir mucize" 4

SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Atatürk silüeti, ilk kez 1954’te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin fotoğrafları, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilerek Genelkurmay Başkanlığı’na gönderildi. Damal ilçesinde ise 1995 yılından bu yana her yıl Temmuz ayında ‘Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’ düzenleniyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Karadağ Mustafa Kemal Atatürk atatürk dağ
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