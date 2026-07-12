HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesi ile Sulusaray ilçesi arasındaki yaklaşık 3 kilometrelik kara yolunda binlerce kurbağa aynı anda yoldan geçmeye çalıştı. İlginç doğa olayı nedeniyle çok sayıda kurbağa araçların altında kalarak telef oldu.

Binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak Mahallesi ile Sulusaray ilçesi sınırındaki Kantar mevkisi arasında meydana geldi. Yol güzergâhını kullanan sürücüler, asfalt üzerinde binlerce kurbağanın ilerlediğini görünce hayrete düştü. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kurbağaların önemli bir bölümü ise seyir halindeki araçların altında ezildi. Bölge sakini İsa Sarı, ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını belirterek; "Sulusaray ilçesi Kantar mevkisine giderken küçük boyutlu sürüler halinde kurbağaların geçişine rastladım. Neden olduğunu ben de bilemedim. Araçlar geçtikçe çoğu hayvan ezildi. Bu yıl yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle taşkın oluşan dere ve su birikintilerine kurbağaların yumurta bıraktığını düşünüyorum. Yumurtadan çıkan yavru kurbağalar toplu halde yola ulaştı. Binlerce yavru kurbağa ile büyükleri birlikte karşıya geçmeye çalışıyordu" dedi.

Binlerce kurbağa kara yolunu istila etti 1

Binlerce kurbağa kara yolunu istila etti 2

Binlerce kurbağa kara yolunu istila etti 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Film sahnelerini aratmayan operasyonla kurtarıldıFilm sahnelerini aratmayan operasyonla kurtarıldı
Eski Katar Emiri Al Thani hayatını kaybettiEski Katar Emiri Al Thani hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Tokat kurbağa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü çift ülkeyi terk ediyor! Orada şirket kurdular

Ünlü çift ülkeyi terk ediyor! Orada şirket kurdular

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.