HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Binlerce kuş akın etti! Buğday silosuna uçan kuşlar sosyal medyada gündem oldu….

Binlerce kuş akın etti! Buğday silosuna uçan kuşlar sosyal medyada gündem oldu….

04.03.2025 16:21
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
04.03.2025 16:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ilginç bir doğa olayı, cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçedeki bir buğday silosunun etrafında, birbirinden farklı kuş türlerinin bir araya geldiği büyük bir kuş sürüsü toplandı.

Güvercin, kumru, karga ve sığırcık gibi çeşitlilik gösteren kuşlar, silosunun çevresinde yoğun bir şekilde toplanarak adeta gökyüzünü kara renge bürüdü.

Screenshot 2025-03-04 at 16.18.39

Silonun sahibi Fırat Varlık, bu olağanüstü anı cep telefonuyla kaydederek hem kendisini hem de çevredeki doğa severleri şaşkına çevirdi.

Screenshot 2025-03-04 at 16.18.54

Kuş sürülerinin oluşturduğu görsel şölen, bölgedeki sakinler ve ziyaretçiler için unutulmaz bir manzara sundu.

Screenshot 2025-03-04 at 16.18.48

Bu tür kuş toplantılarının, özellikle geçiş mevsimlerinde sıkça yaşandığı bilinse de, bu büyüklükte bir kuş yoğunluğu nadir karşılaşılan bir durum olarak dikkat çekti.

AW405166_01

(İHA)

İlk duruşma yapıldı! Gizlilik kararı verildiİlk duruşma yapıldı! Gizlilik kararı verildi
Sırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldıSırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kumru güvercin kuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Rozetimiz işportaya düşürülemez" çıkışı gelmişti... CHP'ye katıldı

"Rozetimiz işportaya düşürülemez" çıkışı gelmişti... CHP'ye katıldı

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Derbi sonrası her şey değişti! Şampiyonu böyle duyurdu... '1 puan farkla'

Derbi sonrası her şey değişti! Şampiyonu böyle duyurdu... '1 puan farkla'

Gönlünü genç futbolcuya kaptırdı! Yaş farkı yine dikkat çekti

Gönlünü genç futbolcuya kaptırdı! Yaş farkı yine dikkat çekti

İzmir'de akılalmaz olay! Eşini, kızının nişanlısına öldürttü, sebebi pes dedirtti

İzmir'de akılalmaz olay! Eşini, kızının nişanlısına öldürttü, sebebi pes dedirtti

Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.