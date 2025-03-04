Binlerce kuş akın etti! Buğday silosuna uçan kuşlar sosyal medyada gündem oldu….

Güvercin, kumru, karga ve sığırcık gibi çeşitlilik gösteren kuşlar, silosunun çevresinde yoğun bir şekilde toplanarak adeta gökyüzünü kara renge bürüdü.

Silonun sahibi Fırat Varlık, bu olağanüstü anı cep telefonuyla kaydederek hem kendisini hem de çevredeki doğa severleri şaşkına çevirdi.

Kuş sürülerinin oluşturduğu görsel şölen, bölgedeki sakinler ve ziyaretçiler için unutulmaz bir manzara sundu.

Bu tür kuş toplantılarının, özellikle geçiş mevsimlerinde sıkça yaşandığı bilinse de, bu büyüklükte bir kuş yoğunluğu nadir karşılaşılan bir durum olarak dikkat çekti.

(İHA)