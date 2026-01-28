HABER

Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Diğer adreslerde ise 40 gram esrar maddesi, 50 adet sentetik ecza hap, 12 kök hint keneviri ve 1 adet hassas teraziye el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekiplerin çalışmasında belirlenen şahıslara yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Narkotik köpeği Risko marifetiyle operasyon kapsamında bir otomobilde yapılan aramada 5 bin adet captagon hap ele geçirildi. Diğer adreslerde ise 40 gram esrar maddesi, 50 adet sentetik ecza hap, 12 kök hint keneviri ve 1 adet hassas teraziye el konuldu.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

