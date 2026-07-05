Bir aile başlık parası için çalışıyor! İstedikleri para da dudak uçuklattı

Yıllardır sevdiği kıza kavuşma hayali kuran ve her kız istemede karşısına başlık parası engeli çıkan genç, sevdiğine kavuşmak için ailesiyle birlikte tarlalarda çalışıyor. Genç başlık parasının kaldırılmasını isterken, evlilik çağında 3 çocuğu olan baba ise ne kadar çalışsalar da başlık parasını toplayamadıklarını söyledi.

HALA BAŞLIK PARASI İSTENİYOR

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelerek Aksaray'da tarım işçisi olarak çalışan aileler bunaltıcı sıcaklara rağmen tarlalarda ter dökerken, babalar çocuklarını evlendirememekten, evlilik çağındaki gençler ise başlık parasından dert yanıyor. Aksaray'ın sarımsak tarlalarında anne, baba ve kardeşleriyle günlük yevmiyeye çalışan Yakup Erdine (28), başlık parasını toplamak için çalıştığını söyledi.

600 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Başlık parasının 600 bin liradan başladığını ifade eden Erdine, "Önümüzde evlilik var, başlık parası var. Buradan başlık parası alan ailelere sesleniyorum, bu başlık parası kalksın. Kalksın, evliliği zorlaştırdılar. Özellikle bizim Doğu bölgesi. Mesela Batı'da öyle bir şey yok. Seviyor, istediği gibi aileler anlaşıyor, çiftler birbirini alıyor. Başlık parası çok yüksek. 600 bin liradan başlık parası başlıyor. Altın istiyorlar, bilezik istiyorlar. 250 gram, 300 gram, 400 gram isteyen var. Şimdi ben o yüzden evlenemedim. Ne için ben gurbette çalışıyorum ailemle beraber, ben şimdi evli olsam ailem gurbete gelir mi? Başlık parası topluyorum tabii. Arkamda 2 tane kardeşim var benim. Abimi zor evlendirdik, daha borçları duruyor. O da var yani. Kaç defa çağrıda bulunduk başlık parası kalksın diye ama dinleyen yok. Evliliği zorlaştırdılar. Buradan başlık parası alan ailelere özellikle sesleniyorum. Başlık parasını kaldırsınlar. Çalışmak da güzel, çalışmak büyük bir erdemliliktir ama zorlaştırmasınlar. Sevdiğim vardı, başlık parasından dolayı vermediler" dedi.

"SEVDİKLERİ VAR AMA PARA YOK"

Evlilik çağında 3 erkek çocuğu olan 53 yaşındaki Hüseyin Erdine ise başlık parasına bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Biz tarım işçisiyiz. Geliyoruz burada çalışıyoruz. Şu an başlık parasını denkleştiremiyoruz. Başlık parası 2 milyona çıkmış. 2 milyonu denkleştirebilmen için en aşağı bir aile 2 yıl çalışması lazım. Direniyoruz başlık parasını yetiştirmek için. Yani şimdi başlık parası 2 milyon. 2 milyonu da gel çalış 2 senede, bir çocuğu evlendiremiyorsun.

Olmuş bir tane cumhuriyet altını 50 bin lira. Bunun altını var, bunun yemeği var. Bayağı masraflı yani. Yetiştiremiyoruz. Şu an 3 çocuğum var, askerliğini bitirmiş, bir türlü evlendiremiyorum yani. Gel git, gel git. Sevdikleri de var ama para yok. Başlık parası kalksın. Başlık parası yüzünden bir türlü çocuklarımızı evlendiremiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır