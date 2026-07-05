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Deniz Göktaş'tan cezaevinden ilk mesaj! En büyük derdini açıkladı: "Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi"

Tutuklu komedyen Deniz Göktaş'tan cezaevinden ilk mesaj geldi. Avukat Cenk Yiğiter, Göktaş'ın moralinin ve keyfinin iyi olduğunu söyledi. Gökta, Dünya Kupası'nı takip ettiğini, en büyük derdinin ise turnuvanın az gollü geçmesi olduğunu iletti.

Deniz Göktaş'tan cezaevinden ilk mesaj! En büyük derdini açıkladı: "Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi"
Mehmet Hazar Gönüllü

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'tan cezaevinden ilk mesaj geldi.

Göktaş'ı Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde ziyaret eden avukat Cenk Yiğiter, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda Göktaş'ın moralinin oldukça iyi olduğunu anlattı.

Deniz Göktaş tan cezaevinden ilk mesaj! En büyük derdini açıkladı: "Dünya Kupası nın az gollü geçmesi" 1

"KEYFİM ÇOK YERİNDE"

Yiğiter, Göktaş ve avukat Mehmet Pehlivan'ı ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde Deniz Göktaş'ı ve meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan'ı gördüm. Her ikisinin de moralleri, keyifleri son derece iyi ve herkese çok selamları var."

Deniz Göktaş tan cezaevinden ilk mesaj! En büyük derdini açıkladı: "Dünya Kupası nın az gollü geçmesi" 2

Yiğiter daha sonra Göktaş'a dışarıya söylemek istediği bir şey olup olmadığını sorduğunu söyledi.

Göktaş'ın yanıtı "Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim. Dünya Kupası'nı izliyorum. Burada en büyük problemim turnuvanın az gollü geçmesi" oldu.

YENİ PODCAST YAZMAYA BAŞLAMIŞ

Göktaş'ın cezaevinde yeni bir podcast yazmaya başladığı da ortaya çıktı. Yiğiter, paylaşımının sonunda, "Bu arada yeni bir podcast yazmaya başlamış bile" dedi.

Deniz Göktaş tan cezaevinden ilk mesaj! En büyük derdini açıkladı: "Dünya Kupası nın az gollü geçmesi" 3

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NE OLMUŞTU?

Deniz Göktaş, "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Göktaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, ardından Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

Deniz Göktaş tan cezaevinden ilk mesaj! En büyük derdini açıkladı: "Dünya Kupası nın az gollü geçmesi" 4

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Deniz Göktaş
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