HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Deniz Göktaş 'CHP'yi salın' iddialarını doğruladı! "Kılıçdaroğlu başını sallayıp gitti..."

Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile olan görüşmesini ve 'CHP'yi salın' dediği yönündeki iddiayı doğruladı. Göktaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediğini belirterek 'emrivaki' yapıldığını ifade etti ve görüşmede Kılıçdaroğlu'na "Madem geldiniz, milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın’ dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti" dediğini açıkladı.

Deniz Göktaş 'CHP'yi salın' iddialarını doğruladı! "Kılıçdaroğlu başını sallayıp gitti..."
Doğukan Akbayır

Stand-up gösterisi sonrası yurt dışından döndükten sonra havalimanında tutuklanan Deniz Göktaş'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Göktaş'ı Çağlayan Adliyesi'nde ziyaret etmek istediği ancak Göktaş'ın görüşmek istemediği ardından 'emrivaki' yapılarak Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü iddia edilmişti. Göktaş'ın ayrıca Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' dediği de gelen iddialar arasındaydı.

Deniz Göktaş CHP yi salın iddialarını doğruladı! "Kılıçdaroğlu başını sallayıp gitti..." 1

FATİH ALTAYLI GÖKTAŞ'IN AVUKATIYLA GÖRÜŞMÜŞ

Gazeteci Fatih Altaylı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın avukatı Metin Aslan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Altaylı, kamuoyunda tartışma yaratan Kılıçdaroğlu görüşmesini gündeme getirerek, avukat Metin Aslan'a Deniz Göktaş'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "CHP'yi salın" ifadesini kullanıp kullanmadığını sordu.

Aslan, şunları söyledi:

"Deniz gözaltına alındıktan sonra önceki akşam 8 kez tanımadığım bir numaradan arandım. Tanımadığım bir numara olduğu için de açmadım. Daha sonra aynı numaradan bir mesaj geldi. ‘Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Atakan Sönmez’ diyen bir mesaj.

Aradım. Kemal Bey benimle görüşmek istiyordu. Görüşecek bir şey olmadığını söyledim. Görüşmedim. Deniz Göktaş’ın ailesiyle görüşme talepleri vardı. Bunun için benimle değil, Deniz’in kendi ekibiyle görüşmelerinin daha doğru olacağını belirttim ve numaralarını verdim.

Aramışlar. Kemal Kılıçdaroğlu Deniz’in ailesi ile görüşmek istemiş. Ailenin bu süreçte içine kapandığı ve kimse ile görüşmediği yanıtı verilmiş. Aile ile de görüşememişler. Sabah 08:30’da Çağlayan Adliyesi’ne gelmiş Kılıçdaroğlu ve ekibi. Deniz daha geç geldi. Deniz’le orada da görüşmek istediler ama mümkün değildi. Uzun süre beklediler. Birkaç kişi gazetecilerin ve halkın gelemediği bölümde bekliyorlardı. Dışarda protesto edilmiş Kılıçdaroğlu ile birlikte gelenler. Biz orada değildik. Deniz’i götürürlerken Kılıçdaroğlu ile kısa bir görüşmesi olmuş. Deniz’e sordum, Kemal Bey’e ‘CHP’yi bi salın’ dediğini söyledi. Ben de bunu gazetecilerle paylaştım. Daha sonra CHP sözcüleri böyle bir cümle olmadı dediler. Ben Deniz’in bana söylediğini doğru anladığımdan eminim ama bir kez daha Deniz’e soracağım."

Deniz Göktaş CHP yi salın iddialarını doğruladı! "Kılıçdaroğlu başını sallayıp gitti..." 2

DENİZ GÖKTAŞ: "'CHP'Yİ SALIN' DEDİM, BAŞINI SALLADI GİTTİ"

Altaylı, Aslan'ın gece geç saatlerde Deniz Göktaş’ın açıklamasını ilettiğini belirtti.

Göktaş'ın açıklaması şöyle:

Sabah, Kemal Bey'in burada olduğu ve görüşmek istediği haberi geldi. Görüşmek istemediğimi söyledim. Sulh Cezaya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük.

Geçmiş olsun dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, yok dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim.

'Madem geldiniz, milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın' dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti.

2023'te Cumhurbaşkanlığı için oy verdiğim insan, 2026'da yüz yüze nezaketsizlik yapmak zorunda kaldığım ilk insan oldu. Avukatımın söyledikleri doğrudur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tonlarca saman balyası yandıTonlarca saman balyası yandı
Gaziantep’teki dolandırıcılık olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındıGaziantep’teki dolandırıcılık olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Deniz Göktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Hamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Hamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.