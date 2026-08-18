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İsrail'den Suriye'ye saldırı! Bakanlıktan açıklama: "Güçlü şekilde kınıyoruz"

İsrail bugün, Türkiye sınırına da yakın bir konumda bulunan Suriye'deki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne saldırı gerçekleştirmişti. İsrail'in saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı açıklama yayınladı ve "İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz" denildi. Öte yandan ABD de İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

İsrail'den Suriye'ye saldırı! Bakanlıktan açıklama: "Güçlü şekilde kınıyoruz"
Melih Kadir Yılmaz

İsrail bugün Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve Türkiye sınırına 70 kilometre ötede olan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'nü hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

"GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’nin İdlip şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne bugün (18 Ağustos) sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz.

İsrail den Suriye ye saldırı! Bakanlıktan açıklama: "Güçlü şekilde kınıyoruz" 1

İsrail, Suriye’nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir.

İsrail’in Suriye’ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz"

İsrail den Suriye ye saldırı! Bakanlıktan açıklama: "Güçlü şekilde kınıyoruz" 2

ABD'DEN DE TEPKİ GELDİ:

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da yaptığı açıklamada saldırıdan dolayı endişe duyduklarını göstererek İsrail'e tepkilerini dile getirdi. Barrack, "Doğrudan doğruya teyit edilen İsrail hava saldırılarının Ebu ed-Duhur Hava Üssü'ne yönelik olması, bölgesel istikrarı ilerletmeyen gereksiz bir tırmanış teşkil ettiği için derin endişe duyuyoruz. El-Şara hükümeti ne yırtıcı bir duruş benimsemiş ne de vekil güçler sürdürmüştür. Gerçekte, İsrail ile gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirtmiştir. Amerika Birleşik Devletleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de her iki ulus için kinetik hayal kırıklığı yerine diplomatik ritmi teşvik etmek amacıyla görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edecektir.

Kalıcı gerilimi azaltma anlaşmaları, tüm ilgili uluslar ve taraflarla sürdürülen diyaloglar yoluyla inşa edilir. Amerika Birleşik Devletleri, ölçülülük ve angajmanın daha yapıcı bir yol sunduğuna dair inancını sürdürmektedir. Tüm tarafları, mantıklı söylemi daha fazla askeri olaydan önceliklendirmeye teşvik ediyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Türkiye
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