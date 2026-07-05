Özgür Özel'den Deniz Göktaş hamlesi

"Ölü Deniz" gösterisiyle Türkiye'ye adından söz ettiren komedyen Deniz Göktaş tartışmaları beraberinde getirmişti.
Yurt dışından dönünce gözaltına alınan genç komedyen, "Cumhurbaşkanı hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
Özgür Özel, Deniz Göktaş'ı tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.
Deniz Göktaş adliyedeyken Kemal Kılıçdaroğlu da destek için adliyeye gelmişti.
Kılıçdaroğlu'nun ekibi adliyede protesto edilirken, Deniz Göktaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde "CHP'yi salın" demesi çok konuşulmuştu.
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