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Deniz Göktaş adliyede, ortalık gergin! Kılıçdaroğlu da geldi: Protesto anları kamerada

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Komedyen Deniz Göktaş, “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün havalimanında gözaltına alınmıştı. Göktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Göktaş'a destek için adliyeye gelenler arasında Kemal Kılıçdaroğlu da yer alırken ortamdaki gergin anlar ve protesto kameralara yansıdı.

Komedyen Deniz Göktaş’la ilgili soruşturmada hareketli saatler yaşanıyor.“Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinin ardından gündemin merkezine oturan Göktaş, yurt dışı dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

2 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, YouTube'da yayımlanan içerikte "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarını işlediği değerlendirilen Deniz Göktaş, dün yurt dışından Türkiye’ye dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Deniz Göktaş adliyede, ortalık gergin! Kılıçdaroğlu da geldi: Protesto anları kamerada 1

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Göktaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

Deniz Göktaş adliyede, ortalık gergin! Kılıçdaroğlu da geldi: Protesto anları kamerada 2

ÇAĞLAYAN’DA DESTEK KALABALIĞI

Deniz Göktaş’ın adliyeye sevk edilmesinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde de hareketlilik başladı. Göktaş’a destek vermek isteyen kalabalık adliye önünde toplandı.

KILIÇDAROĞLU DA ADLİYEYE GELDİ

Adliyedeki dikkat çeken gelişmelerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelişi oldu. Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş’a destek vermek amacıyla Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.

ADLİYEDE GERGİNLİK

Kılıçdaroğlu’nun gelişi sırasında adliyede tansiyon yükseldi. Ayrıca adliyede bazı yurttaşların Kılıçdaroğlu’na yakın ekibi protesto ettiği, kalabalıktan “Dışarı” sloganlarının yükseldiği aktarıldı.

Deniz Göktaş adliyede, ortalık gergin! Kılıçdaroğlu da geldi: Protesto anları kamerada 3

Deniz Göktaş adliyede, ortalık gergin! Kılıçdaroğlu da geldi: Protesto anları kamerada 4

Deniz Göktaş adliyede, ortalık gergin! Kılıçdaroğlu da geldi: Protesto anları kamerada 5

Deniz Göktaş adliyede, ortalık gergin! Kılıçdaroğlu da geldi: Protesto anları kamerada 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Adliye Deniz Göktaş
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