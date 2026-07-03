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SON DAKİKA | Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı: İnançlı kimseyi kırmak istemedim

Son dakika haberi: Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Göktaş söz konusu suçlamaları reddederken, kimseyi kırmak gibi bir amacının olmadığını belirtti. Kimlik tespiti sırasında aylık geliri sorulan Göktaş, “yüksek gelirli” cevabını verdi.

SON DAKİKA | Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı: İnançlı kimseyi kırmak istemedim
Devrim Karadağ

Son dakika: Ölü Deniz isimli gösterisi sonrası hakkında soruşturma başlatılan ve yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı.

Göktaş Emniyet'teki ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"DİKTATÖR KELİMESİ SİYASİ BİR NİTELEMEDİR"

  • Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. Diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur.

SON DAKİKA | Deniz Göktaş ın ifadesi ortaya çıktı: İnançlı kimseyi kırmak istemedim 1

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

  • Demokrat otokrat gibi bir kelimedir sadece, gösteri boyunca bu tarz popüler figürler ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum.
  • Her politik görüşle ilgili konuşmalarım var.
  • Burada yapılan paylaşımlar benim tarafımdan yapılan paylaşımlardır. Soruşturmaya konu olan video paylaşımında yer alan kişi benim bu benim 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır.

SON DAKİKA | Deniz Göktaş ın ifadesi ortaya çıktı: İnançlı kimseyi kırmak istemedim 2

  • Şahsım tarafından bahse konu Youtube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Bu standup gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir. Tarafıma yöneltilen ‘Halkın Belirli Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama’ kastım kesinlikle yoktur, bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci bu gösterimi izlemiştir ve hiç birisinden bu kısma dair incindiklerine dair bir şikayet gelmemiştir.
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"İNANÇLI KİMSEYİ KIRMAK İSTEMEDİM"

  • Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş yada popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm.

İKİ SUÇLAMA YÖNELTİLMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, YouTube'da yayımlanan içerikte "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarını işlediği değerlendirilen Deniz Göktaş, dün yurt dışından Türkiye’ye dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA | Deniz Göktaş ın ifadesi ortaya çıktı: İnançlı kimseyi kırmak istemedim 3

Göktaş'ın ters kelepçeli görüntüsü gündem yaratmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Göktaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

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son dakika Deniz Göktaş
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