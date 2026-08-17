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Muğla'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde motosiklet sürücüsü Alican Soydan’ın (35) hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, geçen 12 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında Muğla-Denizli kara yolu üzerindeki Volkan Sitesi önünde meydana geldi. Alican Soydan idaresindeki motosiklet ile Can Ö. idaresindeki otomobil çarpıştı.

ALİCAN SOYDAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alican Soydan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 1

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 2

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Soydan’ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kara yolu üzerinde bekleyen otomobilin sol sinyalini yakarak tali yola dönmek için ileri geri gittikten sonra tali yola dönüş yaptığı, bu sırada motosikletin arkadan araca çarptığı ve Soydan’ın da motorun üzerinden yola fırladığı anlar yer aldı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla kaza
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