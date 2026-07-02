Son dakika | Deniz Göktaş, Türkiye'ye ayak basar basmaz gözaltına alındı

Genç komedyen Deniz Göktaş, son gösterisi "Ölü Deniz" ile Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.

Kısa sürede yoğun ilgi çeken gösteri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son stand-up gösterisi nedeniyle kamuoyunda tartışmalara konu olan komedyen Deniz Göktaş hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Turnesinin ardından Göktaş yurt dışına tatile çıktığını söyleyen, kaçtığı iddialarına Türkiye'ye döneceğini söyleyerek yanıt vermişti.

merhabalar,

bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler,…