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Son dakika | Deniz Göktaş, Türkiye'ye ayak basar basmaz gözaltına alındı

Son gösterisi "Ölü Deniz" sonrası hakkında soruşturma açılan komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı.

Son dakika | Deniz Göktaş, Türkiye'ye ayak basar basmaz gözaltına alındı
Mehmet Hazar Gönüllü

Genç komedyen Deniz Göktaş, son gösterisi "Ölü Deniz" ile Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.

Kısa sürede yoğun ilgi çeken gösteri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son stand-up gösterisi nedeniyle kamuoyunda tartışmalara konu olan komedyen Deniz Göktaş hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

TATİLE GİTMİŞTİ

Turnesinin ardından Göktaş yurt dışına tatile çıktığını söyleyen, kaçtığı iddialarına Türkiye'ye döneceğini söyleyerek yanıt vermişti.

HAVAALANINDA GÖZALTINA ALINDI

Bugün Türkiye’ye dönen Göktaş, havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

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Deniz Göktaş
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