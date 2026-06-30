HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Deniz Göktaş, Özgür Özel'i de güldürmüş: "Erdoğan'la 30 yıllık birlikteliğini sonlandıracağız"

Türkiye'nin konuştuğu komedyen Deniz Göktaş siyasetin de gündeminde. Göktaş'ın gösterisini izlediğini söyleyen Özgür Özel, "İktidarı da eleştiriyor, bizi de. Güzel de reaksiyon alıyor, hepimiz güldük" dedi.

Deniz Göktaş, Özgür Özel'i de güldürmüş: "Erdoğan'la 30 yıllık birlikteliğini sonlandıracağız"
Mehmet Hazar Gönüllü

CHP'de bu hafta da TBMM grup toplantısı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşiyor. Salonda milletvekillerine hitap eden Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Özel'in gündeminde, son gösterisiyle tüm Türkiye'nin ilgisini çekmeyi başaran, hakkında soruşturma açılan ve tartışmalara da konu olan komedyen Deniz Göktaş da vardı.

"BİNALAR YOK AMA MİLLETİN GÖNLÜNDEYİZ"

Özel'in konuşmasından dikkat çeken satır başları şu şekilde:

  • Demirtaş'ın selamını başımızın üzerine koyduk. Mücadelemiz büyüyor. İşgalin ardından Ankara'da oturmadık. Binalar yok ama milletin gönlündeyiz.

"YABANCI LİDERLER GELECEK DİYE ÇİLE TASARLIYORLAR"

  • NATO gözaltılarını kimse normalleştirmesin. Yabancı liderler gelecek diye çile tasarlıyorlar. Pikniğe gelen TEMA gönüllülerini tutukladılar.

'KOMEDYEN DENİZ GÖKTAŞ' AÇIKLAMASI

  • Komedyen Deniz Göktaş ülkemizde uzun süre sonra siyasi mizah yapan, buna cesaret eden genç bir kardeşimiz. Çıkmış gösteri yapmış. Üzerine konuşulmaya başlayınca ben de izledim. İktidarı da eleştiriyor, bizi de. Saraçhane mitinglerimizi eleştiriyor. Güzel de reaksiyon alıyor, hepimiz güldük. O sırada Erdoğan'ı da eleştiriyor.

Deniz Göktaş, Özgür Özel i de güldürmüş: "Erdoğan la 30 yıllık birlikteliğini sonlandıracağız" 1

"BUGÜN YAŞANANLAR, BİR ŞAKADAN KORKMAKTIR"

  • Yok efendim cumhurbaşkanına hakaret, dini değerlerle alay, bilmem ne falan.
  • Erdoğan'ı 200 satır eleştirse, bunu hoş karşılayan siyasetçinin madalyası olur.
  • Bu özgüvensizliktir. Bunlardan öncekiler bunların 50 katına tahammül ettiler, tahammül etmeyi bırakın, takdir ettiler. Bir ülkede mizah varsa yönetende özgüven vardır. Bugün yaşananlar acziyettir, bir şakadan korkmaktır. Güçlü liderin şakadan, espriden ödü kopmaz.
  • Ben Deniz Göktaş'ın Erdoğan'la olan 30 yıllık yolculuğunu hep birlikte sonlandıracağımıza Deniz kardeşime söz veriyorum.

İlginizi Çekebilir

Komedyen Deniz Göktaş gösterisi için X'te erişim engeli!

Komedyen Deniz Göktaş gösterisi için X'te erişim engeli!

 Ünlü komedyen hakkında soruşturma!

Ünlü komedyen hakkında soruşturma!

 Deniz Göktaş'ın hakkındaki sözlerini duyunca şoke oldu!

Deniz Göktaş'ın hakkındaki sözlerini duyunca şoke oldu!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lüks aracı test etmek isteyen usta hem kendini hem arabanın sahibini yaktı!Lüks aracı test etmek isteyen usta hem kendini hem arabanın sahibini yaktı!
Serinleyeyim derken hastanelik olmayın! Siparişlerinizi bir kez daha düşününSerinleyeyim derken hastanelik olmayın! Siparişlerinizi bir kez daha düşünün
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'

Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.