Deniz Göktaş, Özgür Özel'i de güldürmüş: "Erdoğan'la 30 yıllık birlikteliğini sonlandıracağız"

CHP'de bu hafta da TBMM grup toplantısı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşiyor. Salonda milletvekillerine hitap eden Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Özel'in gündeminde, son gösterisiyle tüm Türkiye'nin ilgisini çekmeyi başaran, hakkında soruşturma açılan ve tartışmalara da konu olan komedyen Deniz Göktaş da vardı.

"BİNALAR YOK AMA MİLLETİN GÖNLÜNDEYİZ"

Özel'in konuşmasından dikkat çeken satır başları şu şekilde:

Demirtaş'ın selamını başımızın üzerine koyduk. Mücadelemiz büyüyor. İşgalin ardından Ankara'da oturmadık. Binalar yok ama milletin gönlündeyiz.

"YABANCI LİDERLER GELECEK DİYE ÇİLE TASARLIYORLAR"

NATO gözaltılarını kimse normalleştirmesin. Yabancı liderler gelecek diye çile tasarlıyorlar. Pikniğe gelen TEMA gönüllülerini tutukladılar.

'KOMEDYEN DENİZ GÖKTAŞ' AÇIKLAMASI

Komedyen Deniz Göktaş ülkemizde uzun süre sonra siyasi mizah yapan, buna cesaret eden genç bir kardeşimiz. Çıkmış gösteri yapmış. Üzerine konuşulmaya başlayınca ben de izledim. İktidarı da eleştiriyor, bizi de. Saraçhane mitinglerimizi eleştiriyor. Güzel de reaksiyon alıyor, hepimiz güldük. O sırada Erdoğan'ı da eleştiriyor.

"BUGÜN YAŞANANLAR, BİR ŞAKADAN KORKMAKTIR"