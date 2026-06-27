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Erdoğan CHP'ye yüklendi: 'Bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar'

AK Parti'nin Sapanca kampı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan CHP'ye yüklendi ve "Birbirlerinin kuyularını kazdılar. Bizzat kendi elleriyle kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar." dedi.

Erdoğan CHP'ye yüklendi: 'Bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar'
Cansu Çamcı

AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10.30'daki açılış konuşmasıyla başladı.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"Bir buçuk ay sonra AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılını kutlayacağız. Çeyrek asırdır Türkiye'ye hizmet ediyoruz. 25 yıldır durmadan, duraksamadan, ülkemize ve milletimize hizmetkarlık etmenin bahtiyarlığı içindeyiz."

ORTAK BİR TARİHE, ORTAK BİR VATANA SAHİBİZ

Biz birbirine yabancı ve birbirine tahammül etmek zorunda olan bir millet değiliz. Ortak bir tarihe, ortak bir vatana sahibiz. Anlayışlar farklı olabiliriz. Meseleleri ele alma biçimi farklı olabilir. Yaşam tarzları farklı olabilir. Hepimiz aynı bayrak altında, gönülleri aynı ülküde kenetlenmiş bir topluluğuz.

"BAŞÖRTÜSÜ MARJİNAL DEĞİLDİR"

Siz örtünmeyi yasaklarsanız, bu milletin öz geleneği olan giyim tarzını yasaklarsanız milletin huzurunu kaçırırsınız. Başörtüsü anormal değildir, marjinal değildir. Belli bir tarikatın ya da ideolojinin sembolü hiç değildir.

ERDOĞAN'DAN UZLAŞI MESAJI

Siyaset 'Aynılar aynı yerde ayrılar ayrı yerde' anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır konuşmaktır, müzakeredir.

Erdoğan CHP ye yüklendi: Bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar 1

CHP seçmeniyle her konuda aynı düşünmüyoruz ama hepimiz aynı vatanın çocuklarıyız.

"BİR FRANKENSTEİN ÜRETTİLER ŞİMDİ DE CEREMESİNİ ÇEKİYORLAR"

CHP içinde bir çatışma ayrışma var. Birbirlerinin kuyularını kazdılar. Bizzat kendi elleriyle kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar. CHP’nin içindeki dış mihraklardan kurtulması Türk siyaseti için hayırlısı olacaktır. Türkiye’nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacı olduğu açıktır. Gücünü yolsuzlukla elde edilmiş bir kara paradan alan bir muhalefet Türkiye’ye fayda getirmez zarar getirir.

Erdoğan CHP ye yüklendi: Bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar 2

Bizim bütün arzumuz Türkiye’nin normalleşmesidir. Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması hayati derecede önemlidir. FETÖ 15 Temmuz’da hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma değil 86 milyon insanımızın tamamına yaptı.

Erdoğan CHP ye yüklendi: Bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar 3

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca ak parti cumhurbaşkanı erdoğan erdoğan
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