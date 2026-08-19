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ABD Başkanı Trump'tan İran ile müzakere mesajı: "Belki yeniden başlatabiliriz"

ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan müzakereye yönelik yeşil ışık geldi. Trump, yeniden müzakere masasını işaret ederek "Bir noktada İran'la müzakereleri yeniden başlatabiliriz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan İran ile müzakere mesajı: "Belki yeniden başlatabiliriz"
Mustafa Fidan

Dünya ABD ile İran arasındaki savaşı endişeyle takip ederken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Trump, İran ile müzakerelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bir noktada İran'la müzakereleri yeniden başlatabiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump tan İran ile müzakere mesajı: "Belki yeniden başlatabiliriz" 1

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

İran'ın nükleer programına da değinen Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "İran nükleer silaha sahip olamaz. Çünkü sahip olursa bunu kullanır. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

"HÜRMÜZ BİZİM KONTROLÜMÜZDE"

Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise "Hürmüz Boğazı tamamen bizim kontrolümüzde" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump abd
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