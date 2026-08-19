ABD Başkanı Trump'tan İran ile müzakere mesajı: "Belki yeniden başlatabiliriz"

Dünya ABD ile İran arasındaki savaşı endişeyle takip ederken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Trump, İran ile müzakerelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bir noktada İran'la müzakereleri yeniden başlatabiliriz" ifadelerini kullandı.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

İran'ın nükleer programına da değinen Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "İran nükleer silaha sahip olamaz. Çünkü sahip olursa bunu kullanır. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

"HÜRMÜZ BİZİM KONTROLÜMÜZDE"

Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise "Hürmüz Boğazı tamamen bizim kontrolümüzde" ifadelerini kullandı.