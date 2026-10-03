Mazgallarda binlerce izmarit temizlendi

Bodrum Belediyesi ekipleri, yağış sezonu öncesinde yağmur suyu mazgallarında kapsamlı temizlik çalışması başlattı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri çalışmalarda mazgallarda biriken atıkları süpürge aracıyla temizledi. Çalışmalar sırasında mazgallara atılan binlerce sigara izmariti dikkat çekti. Bazı mazgallarda biriken izmaritlerin su giderlerini tıkayacak yoğunluğa ulaştığı görüldü.
Yağışlarla birlikte su akışının engellenmemesi amacıyla mazgallardaki atıkları temizleyen ekipler, yaz aylarında filtre görevi gören parçaları da yağış sezonu öncesinde kaldırdı.
Ekiplerin, yağmur suyunun sağlıklı şekilde tahliye edilmesi amacıyla ilçe genelindeki mazgal temizliklerini plan doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.
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