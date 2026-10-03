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Edirne’de Bulgarların alışveriş yoğunluğu esnafı sevindirdi

Edirne’de Balkan Pazarı, yerli vatandaşların yanı sıra Bulgaristan’dan gelen turistlerin yoğun alışverişiyle hareketli günler yaşarken, esnaf artan ilgiden memnun olduğunu belirtti.Edirne’nin önemli alışveriş noktalarından Balkan Pazarı’nda son haftalarda yerli vatandaşların yanı sıra Bulgaristan’dan gelen turistlerin de yoğun ilgisiyle hareketlilik yaşanırken, esnaf artan alışverişten memnuniyetini dile getirdi.

Edirne’de Bulgarların alışveriş yoğunluğu esnafı sevindirdi

Edirne’de Balkan Pazarı, yerli vatandaşların yanı sıra Bulgaristan’dan gelen turistlerin yoğun alışverişiyle hareketli günler yaşarken, esnaf artan ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Edirne’nin önemli alışveriş noktalarından Balkan Pazarı’nda son haftalarda yerli vatandaşların yanı sıra Bulgaristan’dan gelen turistlerin de yoğun ilgisiyle hareketlilik yaşanırken, esnaf artan alışverişten memnuniyetini dile getirdi. Giyimden gıdaya, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün satıldığı pazarda, özellikle Bulgaristan’dan gelen ziyaretçilerin alışveriş yaptığı görüldü. Pazardaki hareketlilik hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

"SATIŞLARIMIZ ÇOK GÜZEL"

Pazar esnafı Yılmaz Kul da Bulgaristan’dan gelen ziyaretçilerin yoğunluğunun satışlara yansıdığını belirterek, "Satışlarımız çok güzel. Bulgaristanlı komşularımız, arkadaşlarımız da yoğun bir şekilde pazarımıza geliyor. Alışverişlerini yapıp memnun ayrılıyorlar" dedi.
Sektörde ailecek 20 yıldır hizmet verdiklerini belirten halıcı esnafı Adil Keskin, pazarın potansiyelinden memnun olduklarını dile getirdi.

"DETERJANINDAN ŞAMPUANINA, GİYİMİNDEN KOZMETİĞİNE KADAR NE BULURLARSA ALIYORLAR"

Pazarcı esnafı Mehmet Yıldırım, Bulgaristan’dan gelen vatandaşların birçok ürüne ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Bulgar vatandaşları geldiği zaman iş oluyor. O da iyi kötü bir ekmek parası çıkarıyor. Deterjanından şampuanına, giyiminden kozmetiğine kadar ne bulurlarsa alıyorlar. Fiyatlar uygun olduğu için tercih ediyorlar; su bile uygun olduğu için mecburen buradan alıyorlar" şeklinde konuştu.

Pazarı tercih eden Şenay Özeker, "Her şeyi bulabiliyoruz. Bedenler de fiyatlar da uygun. Bir Edirne vatandaşı olarak komşumuz Bulgaristan halkını da davet ediyoruz, gelmelerinden memnunuz" dedi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlardan Sunay Yeniköy, yaşanan hareketliliğin kent ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

"SON İKİ ÜÇ HAFTADIR PAZARDA ÇOK GÜZEL BİR KALABALIK VAR"

Pazar esnafı Selami Akmeşe, son haftalarda işlerin hareketlendiğini belirterek, Bulgaristan’dan gelen müşterilerin yeniden yoğunlaşmaya başladığını ifade ederek, "Son iki üç haftadır pazarda çok güzel bir kalabalık var, işlerimiz çok şükür yerinde. Esnafımızın durumu düzelmeye başladı. Bulgaristan’dan gelen müşterilerimiz de yeniden artmaya başladı. Meyvesinden sebzesine, domatesinden suyuna kadar her ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayıp götürüyorlar. Buranın suyunun ve ürünlerinin daha tatlı ve kaliteli olduğunu söylüyorlar. Önümüzdeki günlerde işlerin daha da iyi olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Ailesiyle pazara gelen Metehan Özer de ihtiyaç duydukları ürünleri pazarda kolaylıkla bulabildiklerini söyledi.

Diğer esnaf ve vatandaşlar da Edirne’nin Bulgaristan’dan gelen ziyaretçiler tarafından da tercih edildiğini belirtti.

Edirne’de Bulgarların alışveriş yoğunluğu esnafı sevindirdi 1

Edirne’de Bulgarların alışveriş yoğunluğu esnafı sevindirdi 2

Edirne’de Bulgarların alışveriş yoğunluğu esnafı sevindirdi 3

Edirne’de Bulgarların alışveriş yoğunluğu esnafı sevindirdi 4

Edirne’de Bulgarların alışveriş yoğunluğu esnafı sevindirdi 5

Edirne’de Bulgarların alışveriş yoğunluğu esnafı sevindirdi 6

Edirne’de Bulgarların alışveriş yoğunluğu esnafı sevindirdi 7

Edirne’de Bulgarların alışveriş yoğunluğu esnafı sevindirdi 8

Edirne’de Bulgarların alışveriş yoğunluğu esnafı sevindirdi 9

Edirne’de Bulgarların alışveriş yoğunluğu esnafı sevindirdi 10
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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