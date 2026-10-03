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Bolu’da yavru kirpiyi tavuk kanadıyla besledi

Bolu’da bahçesinde mangal yapan vatandaş, çimlerin üzerinde gördüğü yavru kirpiyi tavuk kanadıyla besledi.

Bolu’da yavru kirpiyi tavuk kanadıyla besledi

Bolu’da bahçesinde mangal yapan vatandaş, çimlerin üzerinde gördüğü yavru kirpiyi tavuk kanadıyla besledi. Kirpinin vatandaşın elinden çekinmeden yemek yemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu’da bir vatandaşın bahçesinde karşılaştığı yavru kirpiye tavuk kanadı vermesi renkli görüntülere sahne oldu. Paşaköy Mahallesi’nde evinin bahçesinde mangal yapan Ayfer Tüfekci, çimlerin üzerinde yavru bir kirpi fark etti. Kirpiyi beslemek isteyen Tüfekci, mangalda bulunan tavuk kanadından verdi. Tüfekci’den çekinmeyen yavru kirpi, verilen tavuk kanadını yemeye başladı. Kirpiyi daha yakından görmek isteyen Tüfekci, hayvanı eline alarak beslemeye devam etti. Yavru kirpinin vatandaşın elinden yemek yediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu’da yavru kirpiyi tavuk kanadıyla besledi 1

Bolu’da yavru kirpiyi tavuk kanadıyla besledi 2

Bolu’da yavru kirpiyi tavuk kanadıyla besledi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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