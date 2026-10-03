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Turistik Karaelmas Ekspresi yolcularını Madenci Korosu coşkuyla karşıladı

Ankara’dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 yılı seferine başladı.

Turistik Karaelmas Ekspresi yolcularını Madenci Korosu coşkuyla karşıladı

Ankara’dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 yılı seferine başladı. Zonguldak’a ulaşan Karaelmas Ekspresi’ni Madenci Korosu karşıladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Zonguldak Valiliği ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesi, bölgenin doğal, kültürel, tarihî, jeolojik ve endüstriyel değerlerinin tanıtılması ve yeni turizm rotalarının geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 yılı seferleri kapsamında Zonguldak’a ulaştı.
2025 yılında Ankara-Zonguldak arasında karşılıklı 4 sefer gerçekleştiren ve seyahatseverlerden yoğun ilgi gören Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 yılında geliştirilmiş programıyla yeniden raylara çıktı.

Zonguldak Tren Garı’nda inen yolcular, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Yolcuları garda Madenci Korosu karşıladı. Yer altı maden işçilerinden oluşan grup, seslendirdiği eserlerle ziyaretçileri zaman zaman hüzünlendirirken, zaman zaman da neşelendirdi. Türkiye’de başka örneği bulunmayan Madenci Korosu’nun şarkılarına eşlik eden ziyaretçiler, mini konserin ardından Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi ve Fener semtini ziyareti planlamaya dahil edildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yine tren seferlerini başlatmış durumdayız. Geçen sene ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz seferlerde yüzde 87 doluluğa ulaşmıştık. Bu başarı sebebiyle bu yılda devam ediyoruz. Amacımız bunun geleneksel hale gelmesi. Tur firmaları tarafından Zonguldak ve Batı Karadeniz’in bir destinasyon olarak görülmesi. Şu anda da gelen trenimizde 101 yolcumuz var. Doluluğumuz oldukça iyi. Bu sene de dört sefer gerçekleştireceğiz. İkişer hafta aralıklarla hem sonbaharın güzelliklerini görecekler. Hem Batı Karadeniz’i tanıma fırsatı bulacaklar. İnşallah başarılı ve güzel bir çalışma olacağını değerlendiriyorum. Biz de burada Zonguldak’ı ve Batı Karadeniz’i iyi temsil edebilmek için bir karşılama töreni düzenledik. Madenci Koromuzla birlikte karşılayıp akabinde bölgede ziyaretler olacak. Elimizden geldiğince bölgemizin tanıtımına katkı sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk seferine 2 Ekim’de başlayacak olan Turistik Karaelmas Treni; 6 yataklı ve 1 yemekli vagon olmak üzere toplam 7 vagondan oluşacak ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek.

Ankara-Zonguldak ve Zonguldak-Ankara yönlerinde farklı turist gruplarının seyahat edeceği seferler sayesinde toplam yolcu kapasitesinin etkin şekilde kullanılması hedefleniyor.

2026 yılı tren turları 2-4 Ekim 2026, 16-18 Ekim 2026, 30 Ekim-1 Kasım 2026, 13-15 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Turistik Karaelmas Ekspresi yolcularını Madenci Korosu coşkuyla karşıladı 1

Turistik Karaelmas Ekspresi yolcularını Madenci Korosu coşkuyla karşıladı 2

Turistik Karaelmas Ekspresi yolcularını Madenci Korosu coşkuyla karşıladı 3

Turistik Karaelmas Ekspresi yolcularını Madenci Korosu coşkuyla karşıladı 4

Turistik Karaelmas Ekspresi yolcularını Madenci Korosu coşkuyla karşıladı 5

Turistik Karaelmas Ekspresi yolcularını Madenci Korosu coşkuyla karşıladı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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