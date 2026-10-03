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Munzur, sonbaharla birlikte sessizliğe büründü

Yaz aylarında binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Munzur, sonbaharla birlikte sakin günlerine döndü.Tunceli’nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Munzur Vadisi, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri oluyor.

Munzur, sonbaharla birlikte sessizliğe büründü

Yaz aylarında binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Munzur, sonbaharla birlikte sakin günlerine döndü.

Tunceli’nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Munzur Vadisi, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri oluyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan bölge, sonbaharın gelişiyle birlikte kalabalık günlerinden uzaklaşarak sessizliğe büründü. Doğanın sonbahar renklerine bürünmeye başladığı Munzur’da, ziyaretçiler sakinliğin ve doğayla baş başa kalmanın tadını çıkarıyor.
Kayseri’den Tunceli’ye gelen Özlem Kurt Demirkol, daha önce arkadaşlarından duyduğu Munzur’u görmek için kente geldiklerini belirterek, bölgenin yaz aylarındaki kalabalığı ile sonbahardaki sakinliği arasındaki farka dikkat çekti.

Demirkol, "Eşimle Kayseri’den geldik. Arkadaşlarımız daha önceden buraya gelmişti ve bize buranın doğasının mükemmel oluşundan bahsetmişlerdi. Biz de bu yüzden merak ettik. İlk olarak festival zamanında gelmiştik. Tabi o zamanlar bayağı kalabalıktı burası, adım atılacak yer yoktu diyebilirim. Çok beğendiğimiz için tekrardan gelmek istedik. Sonbahar vakti geldik, şu an sessizliğe bürünmüş burası. Şehri doğayla baş başa bırakmışlar" diye konuştu.

Munzur, sonbaharla birlikte sessizliğe büründü 1

Munzur, sonbaharla birlikte sessizliğe büründü 2

Munzur, sonbaharla birlikte sessizliğe büründü 3

Munzur, sonbaharla birlikte sessizliğe büründü 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
munzur
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