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Deniz keyfi hastanede son buldu, kayalık alanda mahsur kalan vatandaş 2 saatte kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize girmek için yaklaşık 30 metre aşağıya inen vatandaş, dönüş yolunda ayağı burkulunca kayalık alanda mahsur kaldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu halat sistemiyle bulunduğu yerden çıkarılan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Deniz keyfi hastanede son buldu, kayalık alanda mahsur kalan vatandaş 2 saatte kurtarıldı

Olay, saat 15.30 sıralarında Dinek Mahallesi Emirgan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzmek amacıyla yol seviyesinden yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan kayalık alana inen Ulaş Ç., yeniden yukarı çıkmak istediği sırada ayağını burktu. Ayağındaki sakatlık nedeniyle bulunduğu yerden çıkamayan vatandaşı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Deniz keyfi hastanede son buldu, kayalık alanda mahsur kalan vatandaş 2 saatte kurtarıldı 1

KAYALIK ALANDA MAHSUR KALAN VATANDAŞ İÇİN SEFERBERLİK

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizden zodyak botla mahsur kalan vatandaşın bulunduğu noktaya ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşın bulunduğu kayalık alandan deniz yoluyla çıkarılamaması üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Deniz keyfi hastanede son buldu, kayalık alanda mahsur kalan vatandaş 2 saatte kurtarıldı 2

HALAT SİSTEMİ İLE KURTARILDI

Yaklaşık 2 saat süren ortak çalışmada, 30 metre yüksekliğe halat sistemi kuruldu. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Ulaş Ç., ekiplerin yardımıyla bulunduğu kayalık alandan halat yardımı ile kurtarıldı.

Deniz keyfi hastanede son buldu, kayalık alanda mahsur kalan vatandaş 2 saatte kurtarıldı 3

Sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş Ç.'nin sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Öte yandan, vatandaşın ekipler tarafından kurtarılma anları drone kamerasıyla görüntülendi.

Deniz keyfi hastanede son buldu, kayalık alanda mahsur kalan vatandaş 2 saatte kurtarıldı 4

Deniz keyfi hastanede son buldu, kayalık alanda mahsur kalan vatandaş 2 saatte kurtarıldı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya deniz
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