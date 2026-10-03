Fehmi Lüp, sigara yüzünden çıkan tartışmada öldürülmüş

Kayseri’de bir mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış halde ölü bulunan zihinsel engelli Fehmi Lüp’ün katili 3 yıl sonra bulundu. Titiz çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen katil zanlısının, Fehmi Lüp’ün sigara yüzünden çıkan tartışmada bıçaklandığını itiraf ettiği öğrenildi.

9 Ekim 2023 tarihinde Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış halde ölü bulunan zihinsel engelli Fehmi Lüp’ün katili Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucu tespit edildi. Akrabasını ziyaret için gittiği mezarlıkta öldürülen Fehmi Lüp’ün katil zanlısına ulaşmak için kurulan özel ekip; kamera görüntüleri, baz verileri ve tanık ifadelerinin alınması gibi yoğun çaba sarf etti.

ŞÜPHELİNİN TAŞIDIĞI BIÇAĞIN OLUŞTURACAĞI İZ İLE FEHMİ’NİN VÜCUDUNDAKİ BIÇAK İZİ BENZERLİK GÖSTERDİ

Yapılan titiz çalışma sonucu olay saatinde mezarlıkta bulunan şüphelilerden mezar bakım işinde çalışan M.C.D.’nin üzerinde taşıdığı bıçağın oluşturacağı iz ile öldürülen Fehmi’nin vücudunda oluşan izin benzerlik gösterdiğinin tespit edilmesi üzerine şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilen M.C.D.’nin Fehmi ile aralarında sigara yüzünden tartışma çıktığını ve tartışmada Fehmi’nin bıçaklandığını itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır