HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

90 yıllık geleneği taş değirmende yaşatıyorlar

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Aziz ve Vasfiye Ceylan çifti, ailelerinden miras kalan 90 yıllık darı üretimi ve öğütme geleneğini sürdürüyor.

90 yıllık geleneği taş değirmende yaşatıyorlar

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Aziz ve Vasfiye Ceylan çifti, ailelerinden miras kalan 90 yıllık darı üretimi ve öğütme geleneğini sürdürüyor. Tarlada yetiştirdikleri darıları evlerinin altındaki el yapımı taş değirmende öğüten çift, elde ettikleri darı özüyle yöresel üre tatlısının yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Konak Mahallesi’nde yaşayan 51 yaşındaki Aziz ve Vasfiye Ceylan çifti, yaklaşık 90 yıldır ailelerinde sürdürülen darı üretimini geleneksel yöntemlerle devam ettiriyor. Her yıl Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Özbey Mahallesi’nde bulunan ve ailelerinden kalan tarlaya darı eken çift, hasadın ardından ürünleri Kaynarca’daki evlerinin altında bulunan elle çevrilen taş değirmende öğütüyor. Günümüzde teknolojik makinelerin yerini aldığı öğütme işlemini yaklaşık 90 yıllık elle yapılan taş değirmenle sürdüren Ceylan çifti, darıları sabır ve emekle öğütüyor. İşlem sırasında ortaya çıkan posa ise israf edilmeyerek tavuklara yem oluyor. Taş değirmende öğütülen darının özü ise özellikle yöresel üre tatlısı yapmak isteyenlere kilogramı bin liradan satılıyor. Çift, hem ailelerinden kalan üretim geleneğini sürdürüyor hem de geleneksel yöntemlerle elde edilen darının yöresel mutfakta kullanılmasına katkı sağlıyor. Ceylan çifti, tarlaya ekimden hasada, ardından taş değirmende öğütmeye kadar uzanan zahmetli süreci sürdürerek yaklaşık 90 yıllık aile geleneğini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

"ATALARIMIZDAN GÖRDÜĞÜMÜZ GELENEĞİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Büyüklerinden öğrendiği geleneği devam ettiren Aziz Ceylan, "Atalarımızdan gördüğümüz gibi darıları ekiyoruz. 90 yıllık bir gelenek bu ve bizde devam ettiriyoruz. Eskiden darı ekimi yapmıyorduk, merak ettim ve ekmeye başladım. Hem çalışıyorum hem de ekiyorum. Zevk alıyorum bu işten. Bu öğütme sonrasında elde edilen üründen üre tatlısı yapılıyor. Allah nasip ederse ve ölmezsek bu işi devam ettireceğim. Taş değirmende elle çevirerek darıları öğütüyoruz. Bu şekilde tadı da başka oluyor. Bu değirmen yaklaşık 90 yıllıktır" dedi.

90 yıllık geleneği taş değirmende yaşatıyorlar 1

90 yıllık geleneği taş değirmende yaşatıyorlar 2

90 yıllık geleneği taş değirmende yaşatıyorlar 3

90 yıllık geleneği taş değirmende yaşatıyorlar 4

90 yıllık geleneği taş değirmende yaşatıyorlar 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bingöl’de bir haftada 40 şüpheli şüpheli yakalandıBingöl’de bir haftada 40 şüpheli şüpheli yakalandı
Kontrolden çıkan tır yan yattıKontrolden çıkan tır yan yattı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ataşehir Belediye Başkan vekili gözaltına alındı

Ataşehir Belediye Başkan vekili gözaltına alındı

Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı

Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Ünlü fenomen Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti

Ünlü fenomen Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti

LPG'ye ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi! 40 lirayı aştı

LPG'ye ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi! 40 lirayı aştı

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.