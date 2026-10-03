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Bingöl’de bir haftada 40 şüpheli şüpheli yakalandı

Bingöl’de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 22’si aranan olmak üzere toplam 40 şüpheli yakalandı.Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında 191,26 gram esrar maddesi, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 1 havalı tabanca, 55 kurusıkı fişek, 7 fişek ve 8 kesici alet ele geçirildi.

Bingöl’de bir haftada 40 şüpheli şüpheli yakalandı

Bingöl’de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 22’si aranan olmak üzere toplam 40 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında 191,26 gram esrar maddesi, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 1 havalı tabanca, 55 kurusıkı fişek, 7 fişek ve 8 kesici alet ele geçirildi. Aynı tarihler arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, ifadelerinin alınmasına yönelik arama kaydı bulunan 14, idari para cezasına yönelik arama kaydı bulunan 6 ve hapis cezasının infazına yönelik arama kaydı bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 22 kişi yakalandı.

Hapis cezası nedeniyle yakalanan şahıslardan birinin "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 2 yıl 2 ay 6 gün, diğerinin ise "hakaret-görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

İlçeler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik ve Asayiş Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında ise 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki kişiye idari para cezası uygulanırken, 24 kişi serbest bırakıldı.

Bingöl’de bir haftada 40 şüpheli şüpheli yakalandı 1

Bingöl’de bir haftada 40 şüpheli şüpheli yakalandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl
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