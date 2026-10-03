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Soma'daki göçükte 5 madenci hayatını kaybetmişti... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suçlu kimse mutlaka hesabını verecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST 2026 Güneydoğu programı kapsamında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Soma'daki maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden 5 madencinin ailelerine baş sağlığı dileyerek, "Suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Bunun takipçisi olacağız" dedi.

Soma'daki göçükte 5 madenci hayatını kaybetmişti... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suçlu kimse mutlaka hesabını verecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'daki TEKNOFEST programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz gün Soma'daki madende meydana gelen göçük olayıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar geldi.

"İHMALİ, SUÇU OLAN KİM VARSA HESAP VERECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Madencilerimizin acılı ailelerine çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan 2 madencimize acil şifalar diliyorum. Göçükte ilgili bakanlığımız idari soruşturma, başsavcılığımız adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten yetkililerin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. İhmali ve suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir.

Soruşturma çok yönlü devam etmekte. İhmali, suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek. Biz de bunun takipçisi olacağız."

"1 MİLYON 600 BİNİN ÜZERİNDE YARIŞMACI BAŞVURDU"

TEKNOFEST programıyla ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerde bulundu:

"Bir TEKNOFEST'te yine birlikteyiz. Üretilen nitelikli ürünlerle sizlerle yine birlikteyiz. Tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. GAP Havalimanı'nda bu muazzam atmosfer bizlere şunu çok net gösteriyor; Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir. Ülkemizin bahtı sonuna kadar açıktır. Gelecek TEKNOFEST kuşağının damgasını taşıyacaktır. Burada gençler bu ülkenin yüz akıdır. Her birinizle iftihar ediyorum. Böylesine bilgili, ahlaklı ve cesur bir gençlikle yürüdüğüm için cenabı Allah'a şükrediyorum. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin, Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, T3 Vakfımızı ve bu sürece destek veren bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum.

TEKNOFEST'i bugün Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Selçuk Bey sorduğunda buraya Şanlıurfa yakışır dedim. Ben de uçakta izlediğimde bu güzelliği gördüm, iftihar ettim. Şanlıurfa'ya bu yakışır ve yakıştı. Burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Burası binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahiptir. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe bu şehrin sınırları içindedir. Binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir.

Mazinin birikimini bugününü gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak için TEKNOFEST'i Şanlıurfa'da gerçekleştirdik. İstedik ki, gençlerimiz köklerini unutmasın, ecdadının mirasından güç alsın.

Başvuru sayısı her geçen yıl yükseldi. Bugün TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilgi çok yoğundu. 730 bin takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Ziyaretçi sayımız 1 milyona yaklaştı. 81 ilin yanında 97 ülkeden katılıcılar da aramızda. Yarışmacılarımızın tamamını gönülden tebrik ediyorum. Rabbim başarılarınızı daim etsin."

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Anahtar Kelimeler:
Maden Soma Göçük
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