'Bir Anadolu Şenliği' ile 5 şehir kültür ve sanatla yeniden canlanıyor!

Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yılın ilk yarısına ait turizm verilerini açıkladıktan sonra yaptığı konuşmada, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinesinde 5 şehirde şenlik düzenleme kararı aldıklarını açıklayarak şenlik takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Ersoy, "Terörsüz Türkiye" hedefinin, canımızdan canları toprağa verdiğimiz 40 yıllık bir dönemin acı ve kayıplarına yenilerini eklemek isteyen iç ve dış odaklara karşı güçlü bir duruş olduğunu vurguladı. Ersoy, "Şimdi terörün izlerini kardeşliğimizle ayaklar altına alarak ezip silmenin; gelişimine, refahına, sosyal ve kültürel hayatına, çocuklarımızın geleceğine kurşun sıktıkları özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yeni bir dönemi başlatmanın vaktidir." dedi.

"ANADOLU'NUN POTANSİYELİNİ TOPYEKÜN HAREKETE GEÇİRİYORUZ"

Turizmi Türkiye geneline ve 12 aya yaymak amacıyla Anadolu'nun zengin potansiyelini harekete geçirdiklerini belirten Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren turizmi Türkiye geneline ve 12 aya yaymak; bu doğrultuda il il, bölge bölge Anadolu topraklarının eşsiz potansiyelini topyekûn turizme ve kültüre, dolayısıyla insanımızın sosyal ve ekonomik hayatına kanalize etmek temel hedefimiz olmuştur. Ciddi mesafeler aldık, daha fazlasını yapacağız."

Ersoy, sözlerine Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin zenginliklerini anlatarak şöyle devam etti:

"Söz konusu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz olduğunda; tarih ve bu tarihi yazan kadim medeniyetlerin arkeolojik mirası, kültürlerin binlerce yılda harman olup hayat verdiği müzikten, el sanatlarından tutun da mutfağa, yemek kültürüne kadar uzanan eşsiz bir gelenek silsilesi, fauna ve floradan jeotermal zenginliğe, özgün jeolojik oluşumlardan ova ve yaylalara uzanan hem yaz hem kış etkinliklerine imkân sunan doğal zenginlik Terörsüz Türkiye’de güvenle değerlendirilmeyi, yatırıma ve hizmete dönüşmeyi beklemektedir."

Bu doğrultuda ilk olarak Hakkâri’de incelemelere başladıklarını belirten Ersoy, diğer illerde de gerçekçi hedefler koyarak yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.

Kültür ve sanatın turizmin alt başlığı değil bağımsız değerler olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy şöyle konuştu:

"Biz hiçbir zaman kültür-sanat başlığını sadece turizmin bir alt başlığı olarak görmedik, böyle değerlendirmedik. Aksine bu unsurlar kendi başına o denli büyük bir etki ve değer taşıyorlar ki bu da turizme doğrudan katkı sunuyor. Bu farkındalıkla kültür-sanat noktasında yerel ve geleneksel değerleri öne çıkaracak, sürdürülebilirliklerini temin ederek yaşatacağız. Bu toprakların özgünlüklerinin yitip gitmesine müsaade etmeyecek, onları koruyarak ve üzerlerine yeni değerler, yeni zenginlikler ekleyerek geleceğe aktaracağız. Bunun için de sağlam bir altyapı kurmamız şart. Biz bunların hazırlığını yaparken bu toprakları kültür ve sanat anlamında kimsesiz bırakmamaya kararlıyız."

ŞENLİKLER 22 AĞUSTOS'TA HAKKARİ'DE BAŞLIYOR!

“Terörsüz Türkiye sürecine kültür-sanat üzerinden destek sunmak adına Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüz koordinesinde 5 şehrimizde şenlik düzenleme kararı aldık. Adını, asırlar boyu birlik ve beraberliğimizin kök saldığı bu topraklardan aldığımız ilhamla Bir Anadolu Şenliği koyduk." diyen Ersoy, şenliklerin ilk olarak 22 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Hakkâri'de başlayacağını açıkladı.

Hakkâri'nin ardından ise etkinlikler sırasıyla 5-11 Eylül’de Tunceli, 12-18 Eylül’de Şırnak, 19-25 Eylül'de Bingöl ve 22-28 Eylül tarih arasında Bitlis’te yapılacak.

Şenlikler kapsamında ünlü sanatçıların sahne alacağını söyleyen Ersoy, ayrıca Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale, Güzel Sanatlar, Sinema ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüklerinin tüm imkânlarını seferber ederek bölgede kültürel ve sanatsal etkinliklerin çıtasını yeni bir seviyeye çıkaracaklarını ifade etti.

"TÜRKİYE OLARAK TANITIMI DÜNYADA EN İYİ VE EN YOĞUN YAPAN ÜLKEYİZ"

Ersoy, kültür ve turizmin yerelde desteklenmesi kadar ulusal ve uluslararası alanda tanıtılarak bilinirliğinin artırılmasının da elzem olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin uluslararası tanıtım faaliyetlerinde dünyada lider konumda olduğunu belirten Ersoy, "Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız ile birlikte bugün Türkiye olarak bu işi dünyada en iyi ve en yoğun yapan ülke olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Doğu ve Güneydoğu illerimiz için de bu kapsamda gerekli adımları zaten attık, atmaya devam ediyoruz." dedi.

Yeni dönemde yapılacak yatırımlar ve gerçekleştirilecek hizmetlerle turizm çeşitliliğinin artacağını ifade eden Bakan Ersoy, "Yeni imkânların, yeni destinasyon ve rotaların; sağlıktan doğaya, arkeolojiden gastronomiye sağlanan ürün çeşitliliğiyle dört mevsim turizm hareketliliğinin tanıtımını yapmayı umut ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine bütün paydaşlarımızla istişare ve iş birliği içinde bu yola revan olacak, birlikte hedeflerimize ulaşacak, Türkiye Yüzyılı vizyonunda ülkemizin tam bağımsız, lider ve güçlü yarınlarına ciddi katkılar sunarak, çocuklarımızın gurur duyacağı izler bırakacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ HAK ETTİĞİ LİDERLİK MAKAMINA TAŞIYACAĞIZ"

Konuşmasının sonunda dünyada yaşanan krizlere ve belirsizliklere değinen Ersoy sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkelerin attığı siyasi ve politik adımlar, savaşlar, Gazze’de gerçekleştirilen soykırım, göçler, iklim krizleri, doğal afetler derken hepimiz görüyor ve biliyoruz ki önümüzde değişen dünyanın getirdiği belirsizlikler var. Yolumuz çetin, engeller büyük. Ancak herkes bilsin ki yılmayız, yorulmayız ve yolumuzdan dönmeyiz. Bu bir hizmet davasıdır. Bu yola kolaya kaçmak için değil zoru ve hatta 'imkânsız' denileni başarmak için çıktık. Bu aziz millet tarihi boyunca nice imkânsızlıkları bertaraf etti. Onlara hizmet ederken daha azıyla yetinmek olmaz. Allah’ın izniyle bizler de üstümüze düşeni en iyi şekilde yerine getirecek, devletimizin diğer kurumları ile birlikte dünyada şekillenen yeni düzende Türkiye’yi hak ettiği liderlik makamına taşıyacağız. Bu yeni dönemin ülkemizin ve aziz milletimizin huzur, güven ve refahına vesile olacağına inanıyorum."