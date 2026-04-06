HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

İçerik devam ediyor

Beşiktaş'ta bir araç kiralama şirketindeki park halindeki bir araçta yangın çıktı. Alevler 14 araca daha sıçrayarak otomobilleri küle çevirdi. Toplam hasarın 100 milyon TL'yi bulduğu yangında kundaklamadan şüpheleniliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beşiktaş'ta gece saatlerinde araç kiralama şirketi önünde park halinde olan araçlardan birinde yangın çıktı. Yangın park halindeki diğer araçlara sıçrarken milyonlarca liralık hasar meydana geldi. İtfaiye yangını söndürürken ekiplerin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL lik hasar 1

PARK HALİNDEKİ ARAÇTA BAŞLADI

Yangın, 04.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan oto galeride park halinde bulunan otomobilde meydana geldi.

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL lik hasar 2

14 ARACA SIÇRADI

Otomobilde başlayan yangın park halindeki diğer 14 araca da sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL lik hasar 3

ALEVLER 1 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı soğutma çalışmasının ardından ise tamamen söndürüldü. Yangında 15 otomobil büyük ölçüde hasar aldı. Ayrıca itfaiye ekipleri oto galerinin bulunduğu binaya soğutma çalışması yaptı. Öte yandan yangın alanına olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi.

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL lik hasar 4

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Ekiplerin çalışmaları sonrasında yangının başlama sebebinin kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi. 15 aracın alevlere teslim olduğu 4 katlı binanın dış cephesinin de kısmen yandığı yangında yaklaşık 100 milyon liralık hasar meydana geldi. Yetkililer yangınla ve kundaklama şüphesi ile ilgili inceleme başlattı.

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL lik hasar 5

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL lik hasar 6

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL lik hasar 7

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL lik hasar 8

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL lik hasar 9

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Araç beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bu kadar araba var .Bir bekçi yokmu.
onlar kaskoludur zarar olmaz
100 milyonu gider bir güvenliğe aylık 50 bin vermezler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.