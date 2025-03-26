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  4. Bir belediye başkanı daha tutuklandı! Mustafa Özmen'e, 'rüşvet' ve 'zimmet' suçlaması

Bir belediye başkanı daha tutuklandı! Mustafa Özmen'e, 'rüşvet' ve 'zimmet' suçlaması

26.03.2025 13:08
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.03.2025 13:08
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Isparta'nın Gelendost ilçesinin bağımsız belediye başkanı Mustafa Özmen ile 1 şüpheli, 'rüşvet' ve 'zimmet' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gece boyu devam eden işlemlerin ardından belediye bakanı ve R.B. tutuklandı. Mustafa Özmen, Meral Akşener'in genel başkanlıktan ayrılmasından sonra partisinden istifa ederek görevini bağımsız olarak yürütmekteydi.

Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve beraberindeki 5 kişi, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 Mart'ta gözaltına alındı.

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İKİSİ TUTUKLANDI

Dün Yalvaç Adliyesi'ne getirilen Başkan Özmen ile beraberindekilerin işlemleri gece boyu sürdü. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Başkan Mustafa Özmen ile R.B. 'rüşvet', 'zimmet', 'irtikap', 'görevi kötüye kullanma', 'suç delillerini yok etme veya gizleme' suçlamasıyla tutuklandı. 1 şüpheli tanık sıfatı alarak savcılık kararı ile 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İSTİFA ETMİŞTİ

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen, Meral Akşener'in genel başkanlıktan ayrılmasından sonra partisinden istifa ederek görevini bağımsız olarak yürüten Mustafa Özmen hakkında bir yerel internet sitesinde çeşitli şaibeler ortaya atılması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Isparta soruşturma
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