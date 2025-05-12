Bir çağrıdan bir fesihe... İşte Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve PKK'nın silah bırakmasıyla sonlanan süreç ve detayları

Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan’ın “barış ve demokratik toplum” çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihlerinde 12. Kongresi’ni topladı. 232 delegenin katıldığı kongrede, PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesine ve silahlı mücadelenin sona erdirilmesine karar verildi.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE DESTEK: TARİHİ FIRSAT PENCERESİ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürece ilişkin ilk açıklamasını 30 Ekim günü yapmıştı.

Erdoğan, Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin çağrısıyla elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyduğunu söylemişti.

MHP lideri Bahçeli'nin bu çağrısıyla tarihe istikamet çizdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi açıldığını ifade edip, Bahçeli'ye teşekkür etmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Bahçeli'nin çağrısının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülkede terörün bitmesine tam destek vereceğiz." demişti.

Özel, "Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse, bir daha kan akmayacaksa, anaların gözyaşı duracaksa, Kürt ve Türk'ün de anasının gözünden akan yaşlar duracaksa, bu ülke bir ve beraber olacaksa, askere, Mehmetçik'e namlular doğrulmayacaksa, bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir." diye konuşmuştu.

CHP lideri, "Kim ne söz söylüyorsa, bütün geçmişten yaşadıklarımıza rağmen bu sözlere kıymet veriyoruz" demişti.

ABDULLAH ÖCALAN'LA GÖRÜŞME İÇİN BAŞVURU

Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için ilk başvuru ise 26 Kasım 2024 tarihinde yapılmıştı.

DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

BAHÇELİ, BAKIRHAN'I ALKIŞLADI

9 Aralık 2024 günü Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103'ncü yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun." demişti.

ÖCALAN'LA 4,5 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı.

Bir gün sonra İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl sonra bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu vurgulanmış "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk." denilmişti.

Heyet, bu görüşmenin ardından İmralı'da bir dizi görüşme daha yaptı.

SİYASİ PARTİLER TURU BAŞLADI

Heyet bu görüşmenin ardından Ankara'da siyasi partiler turuna başladı.

DEM'lilerin siyasi turu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la başlayıp MHP, AK Parti’yle devam etti. Son olarak CHP, DEVA, Saadet ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, siyasi partilerle fikir alışverişinde bulundu, öneriler dinlendi. DEM Parti heyeti, görüşmelerde kendi fikirlerini de paylaştı.

EDİRNE'DE DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞME

Heyet temaslarını yeni yılın ilk günlerinde de sürdürmüştü. Adres bu kez Edirne'ydi.

DEM Parti İmralı Heyeti, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile bir araya gelmişti. Görüşme sonrası açıklama yapan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etmişti.

Selahattin Demirtaş, "Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı. demişti.

İMRALI HEYETİNDEN KUZEY IRAK TEMASLARI

Heyet şubat ayında Irak'ın kuzeyine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erbil ve Süleymaniye'de temaslarda bulunan heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelmişti.

27 ŞUBAT'TA ÖCALAN'IN MEKTUBU OKUNDU

Şubat ayının sonuna gelindiğinde ise terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın mektubu İstanbul'da bir otelde okundu.

Öcalan mektubunda terör örgütüne kendini feshetme çağrısında bulundu. Öcalan mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı.

Öcalan'ın açıklamasının öncesinde terör örgütü elebaşının İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı paylaşıldı.

NİSAN'DA BEŞTEPE'DE GÖRÜŞME

Öcalan'ın bu açıklamalarının ardından gözler gelmesi beklenen fesih kararına çevrilmişti.

Süreç devam ederken, DEM Parti heyeti nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

Beştepe'de yapılan görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan yer aldı.

Önder ve Buldan olumlu bir görüşme olduğunu kaydetti.

BEKLENEN AÇIKLAMA

Beklenen PKK kongresinin toplandığı açıklandı. Kongrenin 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapıldığı belirtildi. Kongrede alınan kararlar bugün açıklandı. PKK resmen kendisini feshetti ve silah bırakma kararı aldı.