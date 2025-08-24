HABER

Bir cana mal olduktan sonra, yoldaki taşlar apar topar kaldırıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 22 Ağustos’ta meydana gelen trafik kazasında belediyeye ait yol kenarında bırakılan tabela ve döşeme taşlarına çarpan 36 yaşındaki Arda Kara feci şekilde hayatını kaybetti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulan olayla ilgili tahkikat sürdürülürken, Marmaris Belediyesi bir cana mal olan tabela ve taşları olaydan sonra apar topar kaldırdı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında 35 yaşındaki Arda Kara feci şekilde hayatını kaybetti. Yeni Datça yolu üzerinde meydana gelen kazanın ardından belediyeye tepkiler büyüdü.
Edinilen bilgiye göre, 48 AOL 871 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Arda Kara motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında Marmaris Belediyesi’ne ait çalışma levhası ve yığılı halde bulunan parke taşlarına çarptı. Tonlarca ağırlıkta olan parke taşlarına çarpan talihsiz adam kazada feci şekilde hayatını kaybederken kazadan sonra Marmaris Belediyesi’nin yol kenarına yığdığı taşlarla tabelayı apar topar kaldırması dikkat çekti.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulan olayda Marmaris Belediyesi’nin ihmalinin de araştırılıp incelendiği öğrenildi.

Marmaris
